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Posted 16 октября, 07:31

Published 16 октября, 07:31

Modified 16 октября, 07:33

Updated 16 октября, 07:33

Матрос «Ангела» рассказал о спасении Пичугина в Охотском море

Матрос «Ангела» рассказал о спасении Пичугина в Охотском море

16 октября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Сюжет
Роковой морской дрейф
Василий Солнцев, матрос судна «Ангел», поделился подробностями спасения Михаила Пичугина, дрейфовавшего два месяца в Охотском море. По словам моряка, когда они обнаружили катамаран, Пичугин был сильно ослаблен и обезвожен, но находился в сознании.

Солнцев рассказал, что сначала экипаж принял лодку за буй, но подойдя ближе, увидели машущего человека. В спасательной операции участвовал весь экипаж «Ангела». Пичугина подняли на борт с помощью крана и специального мешка, пишут «Известия».

На судне спасенному оказали первую помощь: сняли мокрую одежду, укутали в одеяло, начали постепенно поить водой и бульоном. Через несколько часов Пичугин смог говорить и рассказать о случившемся.

Матрос отметил, что, несмотря на шоковое состояние, Пичугин осознавал происходящее и свое местонахождение. Постепенно его состояние улучшалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что капитан Приморской «Паллады» предположил почему поиски шли так долго.

Капитан «Паллады» из Приморья о поисках лодки в Охотском море
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#Новости#Дальний Восток#Происшествия#Роковой морской дрейф
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