Матрос «Ангела» рассказал о спасении Пичугина в Охотском море

Сюжет Роковой морской дрейф

Василий Солнцев, матрос судна «Ангел», поделился подробностями спасения Михаила Пичугина, дрейфовавшего два месяца в Охотском море. По словам моряка, когда они обнаружили катамаран, Пичугин был сильно ослаблен и обезвожен, но находился в сознании.

Солнцев рассказал, что сначала экипаж принял лодку за буй, но подойдя ближе, увидели машущего человека. В спасательной операции участвовал весь экипаж «Ангела». Пичугина подняли на борт с помощью крана и специального мешка, пишут «Известия». На судне спасенному оказали первую помощь: сняли мокрую одежду, укутали в одеяло, начали постепенно поить водой и бульоном. Через несколько часов Пичугин смог говорить и рассказать о случившемся. Матрос отметил, что, несмотря на шоковое состояние, Пичугин осознавал происходящее и свое местонахождение. Постепенно его состояние улучшалось. Ранее «Восток-Медиа» писало, что капитан Приморской «Паллады» предположил почему поиски шли так долго. Капитан «Паллады» из Приморья о поисках лодки в Охотском море Узнать подробнее