Матрос «Ангела» рассказал о спасении Пичугина в Охотском море

Posted 16 октября, 07:31
Published 16 октября, 07:31
Modified 16 октября, 07:33
Updated 16 октября, 07:33
Солнцев рассказал, что сначала экипаж принял лодку за буй, но подойдя ближе, увидели машущего человека. В спасательной операции участвовал весь экипаж «Ангела». Пичугина подняли на борт с помощью крана и специального мешка, пишут «Известия».
На судне спасенному оказали первую помощь: сняли мокрую одежду, укутали в одеяло, начали постепенно поить водой и бульоном. Через несколько часов Пичугин смог говорить и рассказать о случившемся.
Матрос отметил, что, несмотря на шоковое состояние, Пичугин осознавал происходящее и свое местонахождение. Постепенно его состояние улучшалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что капитан Приморской «Паллады» предположил почему поиски шли так долго.