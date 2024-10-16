Капитан «Паллады» из Приморья о поисках лодки в Охотском море

Posted 16 октября, 07:19
Published 16 октября, 07:19
Modified 16 октября, 07:21
Updated 16 октября, 07:21
Зорченко пояснил, что сейчас в Охотском море находится меньше судов, чем обычно. Если бы рыболовный флот присутствовал в большем количестве, лодку бы заметили и быстро нашли. Капитан отметил, что дрейфовать так долго и остаться незамеченным — редкий случай. Пик активности флота в этом районе приходится на период с декабря по апрель, пишут РИА Новости.
По мнению Зорченко, катамаран отнесло так далеко из-за совокупности течений и господствующих ветров. Он также подчеркнул, что перед выходом в море путешественникам следовало сообщить о своих планах в МЧС, взять с собой передатчик и буй для подачи сигнала бедствия. «Потому что на море сверху как ни смотри, эта шлюпка — как зернышко на большом-большом столе», — сказал капитан.
9 августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и 15-летний сын Илья отправились в Охотское море на лодке «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала. Поиски с привлечением авиации результатов не дали. 14 октября катамаран с единственным выжившим Михаилом Пичугиным на борту обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Тела двух других членов экипажа находились там же. Известно, что туристы из Улан-Удэ планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
Спасенного Михаила Пичугина доставили в больницу Магадана. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что известный путешественник также высказался о чудесном спасении. Он назвал эту историю «странной».