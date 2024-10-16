Капитан «Паллады» из Приморья о поисках лодки в Охотском море

По мнению Зорченко, катамаран отнесло так далеко из-за совокупности течений и господствующих ветров. Он также подчеркнул, что перед выходом в море путешественникам следовало сообщить о своих планах в МЧС, взять с собой передатчик и буй для подачи сигнала бедствия. «Потому что на море сверху как ни смотри, эта шлюпка — как зернышко на большом-большом столе», — сказал капитан.