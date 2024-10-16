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Posted 16 октября, 07:19

Published 16 октября, 07:19

Modified 16 октября, 07:21

Updated 16 октября, 07:21

Капитан «Паллады» из Приморья о поисках лодки в Охотском море

Капитан «Паллады» из Приморья о поисках лодки в Охотском море

16 октября 2024, 07:19
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
МЧС
Капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко рассказал, почему поиски лодки с Пичугиными, дрейфовавшей в Охотском море около двух месяцев, заняли так много времени. По его словам, основной причиной стало снижение рыболовной активности в этом районе в данное время года.

Зорченко пояснил, что сейчас в Охотском море находится меньше судов, чем обычно. Если бы рыболовный флот присутствовал в большем количестве, лодку бы заметили и быстро нашли. Капитан отметил, что дрейфовать так долго и остаться незамеченным — редкий случай. Пик активности флота в этом районе приходится на период с декабря по апрель, пишут РИА Новости.

По мнению Зорченко, катамаран отнесло так далеко из-за совокупности течений и господствующих ветров. Он также подчеркнул, что перед выходом в море путешественникам следовало сообщить о своих планах в МЧС, взять с собой передатчик и буй для подачи сигнала бедствия. «Потому что на море сверху как ни смотри, эта шлюпка — как зернышко на большом-большом столе», — сказал капитан.

9 августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и 15-летний сын Илья отправились в Охотское море на лодке «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала. Поиски с привлечением авиации результатов не дали. 14 октября катамаран с единственным выжившим Михаилом Пичугиным на борту обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Тела двух других членов экипажа находились там же. Известно, что туристы из Улан-Удэ планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.

Спасенного Михаила Пичугина доставили в больницу Магадана. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

«С Божьей помощью»: спасенный в Охотском море Пичугин дал первое интервью из больницы
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Ранее «Восток-Медиа» писало, что известный путешественник также высказался о чудесном спасении. Он назвал эту историю «странной».

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