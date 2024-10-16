Так вот, что это было: выяснилось, что горело вечером во Владивостоке

Вечером 15 октября жители Владивостока заметили дым, но не знали, откуда он. Позже выяснилось, что случился пожар в здании кафе на Командорской во Владивостоке. Через 6 минут на месте появились пожарные. Когда они прибыли, мангальная зона кафе уже горела изнутри, пламя перекинулось на крышу.