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Posted 16 октября, 03:43

Published 16 октября, 03:43

Modified 16 октября, 03:55

Updated 16 октября, 03:55

Пожар в заведении напугал жителей соседних домов во Владивостоке

Так вот, что это было: выяснилось, что горело вечером во Владивостоке

16 октября 2024, 03:43
Фото: Изображение Midjourney

Пожар в заведении напугал жителей соседних домов во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Во вторник вечером в одном из кафе во Владивостоке вспыхнул огонь. Уже через несколько минут на месте работали пожарные.

Вечером 15 октября жители Владивостока заметили дым, но не знали, откуда он. Позже выяснилось, что случился пожар в здании кафе на Командорской во Владивостоке. Через 6 минут на месте появились пожарные. Когда они прибыли, мангальная зона кафе уже горела изнутри, пламя перекинулось на крышу.

Фото: mchs_vdk

Огонь повредил около 10 квадратных метров здания. Благодаря быстрой и слаженной работе пожарных удалось предотвратить распространение огня. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре около жилых домов во Владивостоке.

«Жуткий запах и черные клубы дыма»: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке — видео
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#Новости#Общество#Пожар#МЧС#Владивосток#Приморский край#Происшествия#Инцидент
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