Так вот, что это было: выяснилось, что горело вечером во Владивостоке

Posted 16 октября, 03:43
Published 16 октября, 03:43
Modified 16 октября, 03:55
Updated 16 октября, 03:55
Вечером 15 октября жители Владивостока заметили дым, но не знали, откуда он. Позже выяснилось, что случился пожар в здании кафе на Командорской во Владивостоке. Через 6 минут на месте появились пожарные. Когда они прибыли, мангальная зона кафе уже горела изнутри, пламя перекинулось на крышу.
Огонь повредил около 10 квадратных метров здания. Благодаря быстрой и слаженной работе пожарных удалось предотвратить распространение огня. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре около жилых домов во Владивостоке.