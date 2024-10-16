«Жуткий запах и черные клубы дыма»: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке — видео

В новых медиа появились кадры с черным столбом дыма, который виден в районе Первой Речки во Владивостоке. По словам очевидцев, сильное задымление наблюдается из-за того, что пламя охватило мусорный контейнер. Пожар сопровождается едким запахом гари, отметили свидетели происшествия.