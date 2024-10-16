«Жуткий запах и черные клубы дыма»: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке — видео

Posted 16 октября, 02:26
Published 16 октября, 02:26
Modified 16 октября, 02:28
Updated 16 октября, 02:28
В новых медиа появились кадры с черным столбом дыма, который виден в районе Первой Речки во Владивостоке. По словам очевидцев, сильное задымление наблюдается из-за того, что пламя охватило мусорный контейнер. Пожар сопровождается едким запахом гари, отметили свидетели происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что помещение котельной загорелось в Лазовском округе Приморского края. Огонь распространился на девяти квадратных метрах, сообщили спасатели МинГОЧС.