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Posted 16 октября, 02:26

Published 16 октября, 02:26

Modified 16 октября, 02:28

Updated 16 октября, 02:28

«Жуткий запах и черные клубы дыма»: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке — видео

«Жуткий запах и черные клубы дыма»: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке — видео

16 октября 2024, 02:26
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
Сильное задымление охватило один из центральных районов Владивостока. По словам очевидцев, пламя наблюдается на территории с мусорным контейнером на Первой Речке.

В новых медиа появились кадры с черным столбом дыма, который виден в районе Первой Речки во Владивостоке. По словам очевидцев, сильное задымление наблюдается из-за того, что пламя охватило мусорный контейнер. Пожар сопровождается едким запахом гари, отметили свидетели происшествия.

Видео: svovka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что помещение котельной загорелось в Лазовском округе Приморского края. Огонь распространился на девяти квадратных метрах, сообщили спасатели МинГОЧС.

Пожар вспыхнул в котельной Приморского края — фото
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#Новости#Общество#Видео#Пожар#Владивосток#Котельная#Задымление#Приморский край
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