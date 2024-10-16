В Приморском крае начал работу бизнес-акселератор для деловых женщин

За полтора месяца участницы акселератора будут еженедельно встречаться на лекциях, семинарах, мастер-классах и онлайн-занятиях с преподавателями, в том числе федерального уровня. Состоятся встречи с действующими приморскими женщинами-предпринимателями и представителями власти, а также бизнес-туры на успешные предприятия. Также, как подчеркнули организаторы (среди которых правительство Приморского края), за это время участницы хорошо узнают друг друга, создадут деловые и дружеские связи, которые впоследствии станут и опорой, и подспорьем в успешном ведении дел.