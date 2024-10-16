В Приморском крае начал работу бизнес-акселератор для деловых женщин

Posted 16 октября, 09:08
Published 16 октября, 09:08
Modified 16 октября, 09:10
Updated 16 октября, 09:10
За полтора месяца участницы акселератора будут еженедельно встречаться на лекциях, семинарах, мастер-классах и онлайн-занятиях с преподавателями, в том числе федерального уровня. Состоятся встречи с действующими приморскими женщинами-предпринимателями и представителями власти, а также бизнес-туры на успешные предприятия. Также, как подчеркнули организаторы (среди которых правительство Приморского края), за это время участницы хорошо узнают друг друга, создадут деловые и дружеские связи, которые впоследствии станут и опорой, и подспорьем в успешном ведении дел.
В рамках торжественного открытия проекта участниц поприветствовала заместитель министра экономического развития Евгения Чавкина, зачитав обращение председателя правительства Приморского края Веры Щербины.
— Мы открываем проект по женскому предпринимательству, который станет новым шагом в развитии малого и среднего бизнеса в Приморском крае. Проект создан для того, чтобы помочь женщинам-предпринимателям не только укрепить свои позиции в бизнесе, но и раскрыть свой потенциал, который является мощным двигателем экономики нашей страны и нашего региона. Не секрет, что женщина играет важную роль в малом и среднем бизнесе, — отметила Вера Щербина. — Более 40 процентов индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Приморье — это женщины, которые ежедневно доказывают, что могут быть успешными лидерами, новаторами, локомотивами успешных изменений. Однако на их пути часто встречаются барьеры, связанные с нехваткой знаний, необходимостью балансировать между бизнесом и семьёй. Проект создан для того, чтобы помочь преодолеть эти трудности, он станет площадкой для обмена опытом, формирования новых деловых связей.
Участницы проекта (съехавшиеся во Владивосток из разных районов Приморья) отмечали, что такой шанс — пройти обучение у известных преподавателей, встретиться с успешными женщинами-предпринимателями, прокачать свои знания и навыки (и тем более — бесплатно) — выпадает, возможно, раз в жизни. И не воспользоваться им просто преступно.
— Мы хотим поблагодарить организаторов за то, что дают нам возможность вырасти, перевести свой бизнес на новую ступень и научиться разбираться в том, в чём, возможно, мы пока просто «плаваем», — рассказали они.
Заместитель министра экономического развития Приморского края Евгения Чавкина, выступая на открытии акселератора, подчеркнула: с каждым годом растёт роль женщин в нашей стране, в экономике страны. Женщины ведут бизнес не только в сфере услуг, например, или общественного питания, но и в таких, казалось бы, неженских отраслях, как строительство, например.
— Женщины становятся успешными инноваторами, производителями, увеличивается количество женщин-экспортеров, инвесторов, — отметила Евгения Чавкина. — Поэтому потенциально женщины в нашей стране могут быть успешными. Так получилось от природы, что женщина очень многозадачна изначально. Она может быть успешной матерью, женой и при этом построить преуспевающий бизнес. И я как никто понимаю, что это очень непросто, потому что 10 лет своей жизни я была предпринимателем — в строительной сфере, производстве. И при этом я многодетная мама, то есть у меня три дочери. Поэтому я очень понимаю вас, женщин, что это очень непросто. И я очень рада, что мы сейчас с вами запускаем первый акселератор, уверена, что в 2025 году мы проведем его второй раз, и далее, и далее. Уверена, по его окончании вы так изменитесь внутренне, так много новых решений примете в бизнесе, что начнёте вносить куда более весомый вклад в экономику Приморского края.
В первый же день участницы акселератора начали обучение. Впереди — множество образовательных и практических мероприятий.
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