Пожар вспыхнул в котельной Приморского края — фото

Posted 16 октября, 02:03
Published 16 октября, 02:03
Modified 16 октября, 02:05
Updated 16 октября, 02:05
В Лазовском округе загорелась котельная. Пожар в преображенском специализированном помещении начался из-за того, что пламя охватило мазут под паровым котлом, сообщает telegram-канал МинГОЧС Приморья. Также огонь распространился на электрооборудование и кабели.
Спасатели оперативно обесточили котельную и перекрыли мазут. Также сотрудники ведомства эвакуировали работников из здания. Площадь пожара составила около девяти квадратных метров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина вспыхнула прямо на оживленной улице в центре дальневосточной столице. Очевидцы происшествия бросились на помощь автомобилисту.