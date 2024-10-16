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Posted 16 октября, 02:03

Published 16 октября, 02:03

Modified 16 октября, 02:05

Updated 16 октября, 02:05

Пожар произошел в котельной Лазовского округа в Приморье

Пожар вспыхнул в котельной Приморского края — фото

16 октября 2024, 02:03
Фото: primgochs

Пожар произошел в котельной Лазовского округа в Приморье

Сюжет
Пожар
Минувшая ночь была чрезмерно жаркой в Приморском крае. Одну из котельных региона охватило пламя.

В Лазовском округе загорелась котельная. Пожар в преображенском специализированном помещении начался из-за того, что пламя охватило мазут под паровым котлом, сообщает telegram-канал МинГОЧС Приморья. Также огонь распространился на электрооборудование и кабели.

Спасатели оперативно обесточили котельную и перекрыли мазут. Также сотрудники ведомства эвакуировали работников из здания. Площадь пожара составила около девяти квадратных метров.

Фото: primgochs

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина вспыхнула прямо на оживленной улице в центре дальневосточной столице. Очевидцы происшествия бросились на помощь автомобилисту.

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