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Posted 17 октября, 00:07

Published 17 октября, 00:07

Modified 17 октября, 00:09

Updated 17 октября, 00:09

Два угона за одну ночь совершил молодой человек в Уссурийске в Приморском крае

Бил дуплетом: резвый хабаровчанин изрядно накосячил за одну ночь в Уссурийске — видео

17 октября 2024, 00:07
Фото: prim_police

Два угона за одну ночь совершил молодой человек в Уссурийске в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Молодой житель Хабаровска приехал в Уссурийск на курсы повышения квалификации. Но это днём. А вечерами, когда в чужом городе не так весело, как хотелось бы, он придумал себе особое развлечение. Уголовно наказуемое.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали: в Уссурийске сотрудники подразделения уголовного розыска задержали 20-летнего уроженца Хабаровска, который за одну ночь угнал сразу два автомобиля. Один за другим. Покататься захотелось на разных видах «японок»? Может быть.

— Поздним вечером во дворе одного из домов на улице Плеханова юноша заметил незапертый автомобиль Toyota Lite Ace и решил на нём покататься. Он завёл автомобиль без ключа, проехался на нём, а затем бросил на газоне в районе улицы Краснознаменной, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Рядом с брошенным «микриком» молодой хабаровчанин заметил минивэн — Toyota Hiace. Почему бы и на нём не покататься, решил он и, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, завёл и эту машину и уехал на ней. Да не просто уехал — а по-гусарски, , врезавшись по пути в припаркованный на ночь автомобиль. Бил дуплетом, можно сказать.

Видео: prim_police.

Проехав на Toyota Hiace пару километров, юноша решил, что накатался, и бросил авто на улице. Когда любителя ночных поездок задержали, выяснилось, что у него нет водительского удостоверения и никогда не было.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю пояснили: в отношении любителя-самоучки составлен целый ряд административных протоколов, в том числе за оставление места ДТП. Также слушатель курсов повышения квалификации повысит заодно и правовую грамотность, став фигурантом двух уголовных дел: угон и кража авто. Расследование преступлений продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как сотрудники полиции гнались за угонщиками в Приморье.

Подозреваемых в угоне авто поймали после погони в Приморье
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#Новости#Видео#Уссурийск#Полиция#Угон#Приморский край#Происшествия
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