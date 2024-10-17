Бил дуплетом: резвый хабаровчанин изрядно накосячил за одну ночь в Уссурийске — видео

Posted 17 октября, 00:07
Published 17 октября, 00:07
Modified 17 октября, 00:09
Updated 17 октября, 00:09
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали: в Уссурийске сотрудники подразделения уголовного розыска задержали 20-летнего уроженца Хабаровска, который за одну ночь угнал сразу два автомобиля. Один за другим. Покататься захотелось на разных видах «японок»? Может быть.
— Поздним вечером во дворе одного из домов на улице Плеханова юноша заметил незапертый автомобиль Toyota Lite Ace и решил на нём покататься. Он завёл автомобиль без ключа, проехался на нём, а затем бросил на газоне в районе улицы Краснознаменной, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Рядом с брошенным «микриком» молодой хабаровчанин заметил минивэн — Toyota Hiace. Почему бы и на нём не покататься, решил он и, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, завёл и эту машину и уехал на ней. Да не просто уехал — а по-гусарски, , врезавшись по пути в припаркованный на ночь автомобиль. Бил дуплетом, можно сказать.
Проехав на Toyota Hiace пару километров, юноша решил, что накатался, и бросил авто на улице. Когда любителя ночных поездок задержали, выяснилось, что у него нет водительского удостоверения и никогда не было.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю пояснили: в отношении любителя-самоучки составлен целый ряд административных протоколов, в том числе за оставление места ДТП. Также слушатель курсов повышения квалификации повысит заодно и правовую грамотность, став фигурантом двух уголовных дел: угон и кража авто. Расследование преступлений продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как сотрудники полиции гнались за угонщиками в Приморье.