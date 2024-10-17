Бил дуплетом: резвый хабаровчанин изрядно накосячил за одну ночь в Уссурийске — видео

Рядом с брошенным «микриком» молодой хабаровчанин заметил минивэн — Toyota Hiace. Почему бы и на нём не покататься, решил он и, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, завёл и эту машину и уехал на ней. Да не просто уехал — а по-гусарски, , врезавшись по пути в припаркованный на ночь автомобиль. Бил дуплетом, можно сказать.