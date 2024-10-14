Подозреваемых в угоне авто поймали после погони в Приморье

Posted 14 октября, 03:56
Published 14 октября, 03:56
Modified 14 октября, 13:21
Updated 14 октября, 13:21
В Уссурийске сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в краже автомобиля, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Днем в Уссурийске сотрудникам вневедомственной охраны сообщили о преступлении. Согласно полученной информации, неизвестные угнали автомобиль Subaru Legacy с во дворе на улице Ленина. По данным о технических характеристиках угнанного транспортного средства сотрудники подразделения вскоре вычислили его на улице Чичерина. Росгвардейцы попытались остановить автомобиль в соответствии с законом, но водитель игнорировал требования и создавал аварийные ситуации на дороге. В процессе погони правонарушитель проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с четырьмя автомобилями. После аварии из машины выбежали двое неизвестных и пытались скрыться с места происшествия.
Спецподразделение задержало двух молодых людей — 19 и 23 лет, которых подозревают в участии в преступлении. Их передали полицейским для проведения дальнейшего расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало об угонщике, который оказался неудачником.