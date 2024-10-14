Подозреваемых в угоне авто поймали после погони в Приморье

Днем в Уссурийске сотрудникам вневедомственной охраны сообщили о преступлении. Согласно полученной информации, неизвестные угнали автомобиль Subaru Legacy с во дворе на улице Ленина. По данным о технических характеристиках угнанного транспортного средства сотрудники подразделения вскоре вычислили его на улице Чичерина. Росгвардейцы попытались остановить автомобиль в соответствии с законом, но водитель игнорировал требования и создавал аварийные ситуации на дороге. В процессе погони правонарушитель проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с четырьмя автомобилями. После аварии из машины выбежали двое неизвестных и пытались скрыться с места происшествия.