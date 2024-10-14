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Posted 14 октября, 03:56

Published 14 октября, 03:56

Modified 14 октября, 13:21

Updated 14 октября, 13:21

Подозреваемых в угоне авто поймали после погони в Приморье

Подозреваемых в угоне авто поймали после погони в Приморье

14 октября 2024, 03:56
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии Приморья
Сюжет
Полиция
Сотрудники Росгвардии в Уссурийске задержали подозреваемых в угоне автомобиля Subaru Legacy. Нагнать их удалось только после преследования и ДТП.

В Уссурийске сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в краже автомобиля, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Днем в Уссурийске сотрудникам вневедомственной охраны сообщили о преступлении. Согласно полученной информации, неизвестные угнали автомобиль Subaru Legacy с во дворе на улице Ленина. По данным о технических характеристиках угнанного транспортного средства сотрудники подразделения вскоре вычислили его на улице Чичерина. Росгвардейцы попытались остановить автомобиль в соответствии с законом, но водитель игнорировал требования и создавал аварийные ситуации на дороге. В процессе погони правонарушитель проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с четырьмя автомобилями. После аварии из машины выбежали двое неизвестных и пытались скрыться с места происшествия.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии Приморья

Спецподразделение задержало двух молодых людей — 19 и 23 лет, которых подозревают в участии в преступлении. Их передали полицейским для проведения дальнейшего расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало об угонщике, который оказался неудачником.

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