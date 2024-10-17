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Posted 17 октября, 04:57

Published 17 октября, 04:57

Modified 17 октября, 04:59

Updated 17 октября, 04:59

Спектакль о борьбе с зависимостью готовит театр молодёжи в Приморском крае

Демон внутри и снаружи: во Владивостоке взялись за изгнание нечистой силы

17 октября 2024, 04:57
Фото: Валентин Труханенко. Пресс-служба Приморского театра молодёжи

Спектакль о борьбе с зависимостью готовит театр молодёжи в Приморском крае

Сюжет
Премьера
Как изгнать из себя демона, особенно если сам пустил его в свою душу? Как расстаться с зависимостью, поедающей не только тебя изнутри, но и твои отношения, твоих любимых и родных? Ответ на вопрос постараются найти в Приморском театре молодёжи в спектакле «Связи» (16+).

Премьера спектакля, поставленного режиссёром Антоном Шефатовым по пьесе драматурга Гули Насыровой, состоится 19 октября. Она была осуществлена в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы.

— В современном мире мы легко теряем контроль над собственными желаниями и привычками, ведь так много соблазнов вокруг и многие кажутся просто безобидными, — рассказал Антон Шефатов. — Соблазнов так много — от коротких мгновений счастья, найденных в экранах мобильных устройств, до тяжелых зависимостей, провоцирующих мучительные страдания.

По словам режиссёра, «Связи» приглашают зрителей к разговору, к диалогу: что связывает людей и что их разрушает, в состоянии ли современный человек вообще справиться с теми вызовами и проблемами, которые ставит перед ним современный мир? Легко ли устоять перед соблазном?

Антон ШефатовАнтон Шефатов
Фото: Валентин Труханенко. Пресс-служба Приморского театра молодёжи

Большое внимание постановочная группа спектакля уделила оформлению — художник Павел Оглуздин и режиссёр в буквальном смысле вывели демонов на сцену: пора взглянуть им в лицо.

— В основе спектакля лежат реальные истории зависимых людей, — подчеркнул Антон Шефатов. -«Связи» — история о борьбе с внутренними демонами, о поиске надежды в самых мрачных уголках.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как театр молодёжи сделал зрителей робинзонами.

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#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Приморский краевой театр молодежи#Приморский край
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