Если отец, то бесплатно: что подарят папам в Приморском крае на праздник

В пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края сообщили: в этот день, в воскресенье, для отцов с детьми до 14 лет вход на все выставки в Приморской краевой картинной галерее будет бесплатным. Отличная, между прочим, возможность, взглянуть на выставку самобытных и завораживающих работ всемирно известного скульптора Даши Намдакова (12+) или на коллекцию фарфоровых статуэток в виде собак, щенков, пёсиков — словом, лучших друзей человека (6+), или на другие интересные экспозиции.