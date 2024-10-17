Если отец, то бесплатно: что подарят папам в Приморском крае на праздник

Posted 17 октября, 00:55
Published 17 октября, 00:55
Modified 17 октября, 00:57
Updated 17 октября, 00:57
В пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края сообщили: в этот день, в воскресенье, для отцов с детьми до 14 лет вход на все выставки в Приморской краевой картинной галерее будет бесплатным. Отличная, между прочим, возможность, взглянуть на выставку самобытных и завораживающих работ всемирно известного скульптора Даши Намдакова (12+) или на коллекцию фарфоровых статуэток в виде собак, щенков, пёсиков — словом, лучших друзей человека (6+), или на другие интересные экспозиции.
— Основной площадкой, на которой пройдёт празднование Дня отца и Дня образования Приморского края, во Владивостоке станет территория исторического парка «Россия — моя история», — сообщили в министерстве, отметив, что вход — свободный.
20 октября с 12.30 до 17 часов на главной сцене гостей ждет яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов региона. Также можно будет посетить интерактивные фотозоны (6+), выставку архивных документов по истории Приморского края (6+), мастер-классы (6+), тематическую площадку «Я могу как папа» (6+). Гостям также будут доступны бесплатный аквагрим, спортивные активности и киберспортивные состязания (6+).
Вход на интерактивные экспозиции музея «Россия — моя история» тоже будет свободным. А еще гостей напоят настоящим русским чаем из самовара. К чаю можно будет приобрести сладкие угощения.
— Главным событием 20 октября станет открытие региональной мультимедийной выставки «Владивостокская крепость. Взгляд Великого князя Сергея Михайловича» (12+), — рассказали организаторы.
В расположенном рядом с парком креативном молодежном пространстве «Молодежь Приморья» (ул. Аксаковская, 12, стр. 2) отцы с детьми, а также все желающие смогут поиграть в настольные игры «Приморские бирюльки» (6+), «Хасанские бои» (12+)и другие, побывать в мастерской 3D-печати; принять участие в интересных мастер-классах (6+).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие необычные инсталляции могут увидеть жители Владивостока в Нагорном парке.