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Posted 17 октября, 00:55

Published 17 октября, 00:55

Modified 17 октября, 00:57

Updated 17 октября, 00:57

В Приморском крае готовятся отметить День отца и День образования региона

Если отец, то бесплатно: что подарят папам в Приморском крае на праздник

17 октября 2024, 00:55
Фото: 1MI

В Приморском крае готовятся отметить День отца и День образования региона

Сюжет
Праздник
20 октября в Приморском крае будут отмечать сразу два больших и важных праздника — федерального и регионального уровней. День отца и День образования Приморского края. По этому случаю для отцов — особые льготы.

В пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края сообщили: в этот день, в воскресенье, для отцов с детьми до 14 лет вход на все выставки в Приморской краевой картинной галерее будет бесплатным. Отличная, между прочим, возможность, взглянуть на выставку самобытных и завораживающих работ всемирно известного скульптора Даши Намдакова (12+) или на коллекцию фарфоровых статуэток в виде собак, щенков, пёсиков — словом, лучших друзей человека (6+), или на другие интересные экспозиции.

— Основной площадкой, на которой пройдёт празднование Дня отца и Дня образования Приморского края, во Владивостоке станет территория исторического парка «Россия — моя история», — сообщили в министерстве, отметив, что вход — свободный.

20 октября с 12.30 до 17 часов на главной сцене гостей ждет яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов региона. Также можно будет посетить интерактивные фотозоны (6+), выставку архивных документов по истории Приморского края (6+), мастер-классы (6+), тематическую площадку «Я могу как папа» (6+). Гостям также будут доступны бесплатный аквагрим, спортивные активности и киберспортивные состязания (6+).

Вход на интерактивные экспозиции музея «Россия — моя история» тоже будет свободным. А еще гостей напоят настоящим русским чаем из самовара. К чаю можно будет приобрести сладкие угощения.

— Главным событием 20 октября станет открытие региональной мультимедийной выставки «Владивостокская крепость. Взгляд Великого князя Сергея Михайловича» (12+), — рассказали организаторы.

Фото: minkultpk

В расположенном рядом с парком креативном молодежном пространстве «Молодежь Приморья» (ул. Аксаковская, 12, стр. 2) отцы с детьми, а также все желающие смогут поиграть в настольные игры «Приморские бирюльки» (6+), «Хасанские бои» (12+)и другие, побывать в мастерской 3D-печати; принять участие в интересных мастер-классах (6+).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие необычные инсталляции могут увидеть жители Владивостока в Нагорном парке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Праздник#Приморский край
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