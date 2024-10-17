vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 23:24

Published 16 октября, 23:24

Modified 16 октября, 23:26

Updated 16 октября, 23:26

В Приморском крае завершается сезон золотой осени

Это ненадолго: золотая осень обманывает жителей Приморского края

16 октября 2024, 23:24
Фото: vostokmedia.com

В Приморском крае завершается сезон золотой осени

Сюжет
Погода
Золотая осень медленно, но верно завершается в Приморском крае. Уже в ближайшие дни погода заметно ухудшится, напомнив, что впереди зима, а пока — тепло и сухо.

Примгидромет сообщает: в Приморском крае, под защитой поля повышенного атмосферного давления, нынче без осадков. Ветер умеренный и меняет направления, пробуя все оттенки западного. Ночью на северах и в континентальных районах — до -9 градусов по Цельсию, в южных — +8°С, днём +14…+19°C.

Во Владивостоке также пока что не предвещает грядущих дождей: небольшая облачность и без осадков, небо ясное. Умеренный ветер утром западный, а к вечеру сменится на южный, Днём — +16…+18°С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пришла пора менять резину на зимнюю — и почему.

«Пора менять резину»: зима торопится вступить в свои права в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Температура#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика