Это ненадолго: золотая осень обманывает жителей Приморского края

Примгидромет сообщает: в Приморском крае, под защитой поля повышенного атмосферного давления, нынче без осадков. Ветер умеренный и меняет направления, пробуя все оттенки западного. Ночью на северах и в континентальных районах — до -9 градусов по Цельсию, в южных — +8°С, днём +14…+19°C.