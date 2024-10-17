Это ненадолго: золотая осень обманывает жителей Приморского края

Posted 16 октября, 23:24
Published 16 октября, 23:24
Modified 16 октября, 23:26
Updated 16 октября, 23:26
Примгидромет сообщает: в Приморском крае, под защитой поля повышенного атмосферного давления, нынче без осадков. Ветер умеренный и меняет направления, пробуя все оттенки западного. Ночью на северах и в континентальных районах — до -9 градусов по Цельсию, в южных — +8°С, днём +14…+19°C.
Во Владивостоке также пока что не предвещает грядущих дождей: небольшая облачность и без осадков, небо ясное. Умеренный ветер утром западный, а к вечеру сменится на южный, Днём — +16…+18°С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пришла пора менять резину на зимнюю — и почему.