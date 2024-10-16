«Пора менять резину»: зима торопится вступить в свои права в Приморье

Posted 16 октября, 00:27
Published 16 октября, 00:27
Modified 16 октября, 00:29
Updated 16 октября, 00:29
Вчера Приморский край ощутил многогранный спектр бушующей стихии. После обеда в регион нагрянула весьма «нелетная» погода. Однако вслед за дождями пришло резкое похолодание.
Главный синоптик региона Борис Кубай заявил, что обстановка в крае шепчет автомобилистам, — пора менять резину.
«Избаловавшее нас дневное летнее тепло все резче начинает сменяться холодом, причем не только ночным, увеличивается вероятность смешанных осадков и даже гололеда, особенно на перевалах», — сообщил Борис Кубай.
Стоит отметить, что в Лазовском и Партизанском районе опасные явления ожидаются в ближайшую субботу. Более того, на следующей неделе во многих уголках Приморья прогнозируется снег.
И если во Владивостоке снег маловероятен, то низкие температуры нагрянут уже совсем скоро. Более того, сегодняшнее утро выдалось, мягко говоря, прохладным.
В пригороде до сих пор температура воздуха держится ниже нуля. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что +3,5 градусов «тепла» показали термометры в дальневосточной столице.