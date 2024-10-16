«Пора менять резину»: зима торопится вступить в свои права в Приморье

Зимнее настроение погоды почувствуют жители Приморского края

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У приморских автомобилистов понижение температур традиционно сопровождается вопросом: пора ли меня резину? Главный синоптик края заявил, что время пришло. Во Владивостоке даже термометры «намекают», что пора переобувать своих «ласточек».