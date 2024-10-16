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Posted 16 октября, 00:27

Published 16 октября, 00:27

Modified 16 октября, 00:29

Updated 16 октября, 00:29

Зимнее настроение погоды почувствуют жители Приморского края

«Пора менять резину»: зима торопится вступить в свои права в Приморье

16 октября 2024, 00:27
Фото: 1MI

Зимнее настроение погоды почувствуют жители Приморского края

Сюжет
Погода
У приморских автомобилистов понижение температур традиционно сопровождается вопросом: пора ли меня резину? Главный синоптик края заявил, что время пришло. Во Владивостоке даже термометры «намекают», что пора переобувать своих «ласточек».

Вчера Приморский край ощутил многогранный спектр бушующей стихии. После обеда в регион нагрянула весьма «нелетная» погода. Однако вслед за дождями пришло резкое похолодание.

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Главный синоптик региона Борис Кубай заявил, что обстановка в крае шепчет автомобилистам, — пора менять резину.

«Избаловавшее нас дневное летнее тепло все резче начинает сменяться холодом, причем не только ночным, увеличивается вероятность смешанных осадков и даже гололеда, особенно на перевалах», — сообщил Борис Кубай.

Стоит отметить, что в Лазовском и Партизанском районе опасные явления ожидаются в ближайшую субботу. Более того, на следующей неделе во многих уголках Приморья прогнозируется снег.

И если во Владивостоке снег маловероятен, то низкие температуры нагрянут уже совсем скоро. Более того, сегодняшнее утро выдалось, мягко говоря, прохладным.

Фото: vostokmedia.com

В пригороде до сих пор температура воздуха держится ниже нуля. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что +3,5 градусов «тепла» показали термометры в дальневосточной столице.

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