К «Острову» — по широкой дороге: важное строительство завершается во Владивостоке

Весной 2024 года, с наступлением тепла, дорожные работы вновь вступили в активную фазу. Были сделаны полосы разгона и торможения на примыкании к Университетскому проспекту, а на основной дороге, ведущей к домам, в это время монтировали систему водоотведения, делали основание, отводили воду, монтировали сеть и закладные под опоры освещения, а также выполняли широкий перечень других необходимых подготовительных работ.