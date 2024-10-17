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Posted 17 октября, 06:27

Published 17 октября, 06:27

Modified 17 октября, 06:29

Updated 17 октября, 06:29

Во Владивостоке завершается строительство дороги к ЖСК «Остров»

К «Острову» — по широкой дороге: важное строительство завершается во Владивостоке

17 октября 2024, 06:27
Фото: vlc.ru

Во Владивостоке завершается строительство дороги к ЖСК «Остров»

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Наш Город
Жители ЖСК «Остров», что на Русском, в скором времени смогут добираться до своих домов и на работу по современной новенькой трассе. Строительство дороги к жилому району, которое ведётся по заказу администрации Владивостока, почти завершено.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: на территории ЖСК «Остров» строительство дороги и подъезда к ней со стороны основной трассы вышло на финишную прямую. В данный момент компания-подрядчик практически закончила укладку асфальта на проезжей части, завершены они будут в третьей декаде октября. Затем начнутся работы по окончательному обустройству дороги.

— Вместе с укладкой асфальта мы устанавливаем освещение, обустраиваем тротуары, как это и должно быть, — подчеркнули в компании. — Осталось совсем немного до того времени, когда жители смогут полноценно оценить комфорт новой дороги.

Напомним, строительство велось по заказу администрации Владивостока, а проводила все работы компания «СпецСУ». Первый этап стартовал ещё в 2023 году, когда был подготовлен и заасфальтирован первый участок. Зимой проходило проектирование — в чертежах обретали очертания новые участки дороги.

Фото: vlc.ru

Весной 2024 года, с наступлением тепла, дорожные работы вновь вступили в активную фазу. Были сделаны полосы разгона и торможения на примыкании к Университетскому проспекту, а на основной дороге, ведущей к домам, в это время монтировали систему водоотведения, делали основание, отводили воду, монтировали сеть и закладные под опоры освещения, а также выполняли широкий перечень других необходимых подготовительных работ.

И вот до финишной черты осталось совсем немного. Отметим, что общая протяжённость новых дорог на территории ЖСК составит 2,7 километра.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где ещё во Владивостоке появились новые дороги.

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#Новости#Владивосток#Дорожные работы#Приморский край#Наш Город
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