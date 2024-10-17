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Posted 17 октября, 07:25

Published 17 октября, 07:25

Modified 17 октября, 07:30

Updated 17 октября, 07:30

Блестящие операции проводят челюстно-лицевые хирурги в Приморском крае

Красоту спасли ювелирно: блестящие операции проводят хирурги Приморского края

17 октября 2024, 07:25
Фото: 1MI

Блестящие операции проводят челюстно-лицевые хирурги в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Сложные операции блестяще удаются челюстно-лицевым хирургам краевой клинической больницы № 2 Приморского края. Они не только спасают здоровье пациентам, но и бережно относятся к тому, как будет выглядеть человек после операции.

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: в отделении челюстно-лицевой хирургии были проведены несколько сложных операций.

Одна из пациенток — молодая женщина — поступила в отделение с переломом лобной кости слева и крыши левой орбиты глаза. Хирургам пришлось быть особо аккуратными. ведь женщины всегда тяжело — и не только физически, но в первую очередь морально — переносят любые деформации лица. Мысль о том, что на лице останутся шрамы или оно изменится, доставляет пациентам любого пола, а уж женщинам — тем более, серьезный психологический дискомфорт.

— Врачи-хирурги челюстно-лицевой выполнили оперативное соединение осколков кости титановыми минипластинами. Такая операция требует виртуозного мастерства и тонкой скрупулезной работы. Вмешательство прошло успешно, женщина выписана со значительным улучшением и благоприятным дальнейшим прогнозом, — отметили в пресс-службе минздрава края.

Второй случай оказался также очень непростым: пожилой мужчина оказался в отделении с огромной опухолью, которая начиналась в районе правой части челюсти и распространилась на окологлоточное пространство и боковую поверхность шеи. Столь массивное образование специалисты отделения удалили благополучно — и это с учётом того факта, что пациенту 78 лет и любые операции в таком возрасте опасны.

— Операция длилась 3,5 часа и основная сложность заключалась в необходимости ювелирно выделить сосуды. Что и было сделано, — подчеркнул заведующий отделением Алексей Романчук. — Мужчина уже готовится к выписке.

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#Новости#Здравоохранение#Владивосток#Медицина#Приморский край
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