Красоту спасли ювелирно: блестящие операции проводят хирурги Приморского края

Одна из пациенток — молодая женщина — поступила в отделение с переломом лобной кости слева и крыши левой орбиты глаза. Хирургам пришлось быть особо аккуратными. ведь женщины всегда тяжело — и не только физически, но в первую очередь морально — переносят любые деформации лица. Мысль о том, что на лице останутся шрамы или оно изменится, доставляет пациентам любого пола, а уж женщинам — тем более, серьезный психологический дискомфорт.