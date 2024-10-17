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Posted 17 октября, 01:24

Published 17 октября, 01:24

Modified 17 октября, 01:26

Updated 17 октября, 01:26

Мертвый сосед оказался живым в Приморье

Медики спасли жизнь «покойнику» во Владивостоке

17 октября 2024, 01:24
Фото: 1MI

Мертвый сосед оказался живым в Приморье

Сюжет
Медицина
Во Владивостоке констатация смерти обернулась спасением «мертвеца». Очевидец и представить не мог, что кто-то может выжить при таких обстоятельствах, в которых он обнаружил «мертвого» соседа.

В полночь бригада скорой помощи, возвращаясь с вызова, получила еще один адрес для работы во Владивостоке. Медикам нужно было констатировать смерть, — встревоженный мужчина сообщил, что обнаружил мертвого соседа. Однако потенциально мертвый горожанин оказался жив. Дверь в квартиру была открыта, а пострадавший в алкогольном опьянении лежал в луже крови. Он находился в критическом состоянии, а на шее виднелась рана.

Медики, пока дожидались реанимационную бригаду, оказывали помощь приморцу. Когда прибыла подмога, мужчину госпитализировали в медучреждение. Сейчас его уже перевели в отделение сосудистой хирургии для завершающей стадии лечения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи спасли жителя региона, который отпилил себе ногу. Пострадавший смог ходить уже на следующий день.

Приморская резня: мужчина отпилил собственную ногу во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Медицина#Скорая помощь#Алкогольное опьянение#Реанимация#Приморский край#Происшествия#Госпитализация
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