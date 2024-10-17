Медики спасли жизнь «покойнику» во Владивостоке

Posted 17 октября, 01:24
Published 17 октября, 01:24
Modified 17 октября, 01:26
Updated 17 октября, 01:26
В полночь бригада скорой помощи, возвращаясь с вызова, получила еще один адрес для работы во Владивостоке. Медикам нужно было констатировать смерть, — встревоженный мужчина сообщил, что обнаружил мертвого соседа. Однако потенциально мертвый горожанин оказался жив. Дверь в квартиру была открыта, а пострадавший в алкогольном опьянении лежал в луже крови. Он находился в критическом состоянии, а на шее виднелась рана.
Медики, пока дожидались реанимационную бригаду, оказывали помощь приморцу. Когда прибыла подмога, мужчину госпитализировали в медучреждение. Сейчас его уже перевели в отделение сосудистой хирургии для завершающей стадии лечения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи спасли жителя региона, который отпилил себе ногу. Пострадавший смог ходить уже на следующий день.