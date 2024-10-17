Обчихали? Мойте руки: осенние вирусы понемногу атакуют жителей Приморского края

Posted 17 октября, 07:55
Published 17 октября, 07:55
Modified 17 октября, 07:57
Updated 17 октября, 07:57
В пресс-службе Роспотребнадзора отметили: рост заболеваемости ОРВИ стал отмечаться примерно неделю назад. При этом случаев гриппа пока в Приморье не зафиксировано.
В основном причинами неприятностей со здоровьем у приморцев являются вирусы парагриппа, риновируса, аденовируса, метапневмовируса, РС-вирус. «Простуду подхватил», — говорят в таких случаях.
А медики напоминают, что, во-первых, в крае по-прежнему можно успеть сделать прививку против гриппа (и более 430 тысяч человек, из них более 153 тысяч детей не упустили свой шанс предохраниться от сезонной инфекции).
Во-вторых, самое время освежить в памяти простые правила профилактики. Надо мыть почаще руки с мылом, а как пришли домой с улицы — так просто обязательно. Если не можете помыть, протрите спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Не лезьте в глаза, в нос и рот грязными руками. Чихаете — прикройте рот и нос платком или одноразовой салфеткой. Платки чаще стирайте, а салфетки выбрасывайте. Следует соблюдать социальную дистанцию и — особенно если вы в группе риска — носить маску.
И разумеется, если заболели — сидите дома. Чудеса трудового героизма никогда не перевесят количества тех коллег или спутников в транспорте, которых вы можете заразить.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как умеют работать приморские врачи.