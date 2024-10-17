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Posted 17 октября, 07:55

Published 17 октября, 07:55

Modified 17 октября, 07:57

Updated 17 октября, 07:57

Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Приморском крае

Обчихали? Мойте руки: осенние вирусы понемногу атакуют жителей Приморского края

17 октября 2024, 07:55
Фото: 1MI

Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Осень и свойственные ей перепады температур — самое подходящие условия для того, чтобы подхватить простуду или ОРВИ. Рост заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией фиксируется в Приморье. Поводов для паники нет, а для того, чтобы поберечься и вспомнить о профилактике — есть.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили: рост заболеваемости ОРВИ стал отмечаться примерно неделю назад. При этом случаев гриппа пока в Приморье не зафиксировано.

В основном причинами неприятностей со здоровьем у приморцев являются вирусы парагриппа, риновируса, аденовируса, метапневмовируса, РС-вирус. «Простуду подхватил», — говорят в таких случаях.

А медики напоминают, что, во-первых, в крае по-прежнему можно успеть сделать прививку против гриппа (и более 430 тысяч человек, из них более 153 тысяч детей не упустили свой шанс предохраниться от сезонной инфекции).

Во-вторых, самое время освежить в памяти простые правила профилактики. Надо мыть почаще руки с мылом, а как пришли домой с улицы — так просто обязательно. Если не можете помыть, протрите спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Не лезьте в глаза, в нос и рот грязными руками. Чихаете — прикройте рот и нос платком или одноразовой салфеткой. Платки чаще стирайте, а салфетки выбрасывайте. Следует соблюдать социальную дистанцию и — особенно если вы в группе риска — носить маску.

И разумеется, если заболели — сидите дома. Чудеса трудового героизма никогда не перевесят количества тех коллег или спутников в транспорте, которых вы можете заразить.

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#Новости#Владивосток#Медицина#Здоровье#Приморский край
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