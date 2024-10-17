Обчихали? Мойте руки: осенние вирусы понемногу атакуют жителей Приморского края

Во-вторых, самое время освежить в памяти простые правила профилактики. Надо мыть почаще руки с мылом, а как пришли домой с улицы — так просто обязательно. Если не можете помыть, протрите спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Не лезьте в глаза, в нос и рот грязными руками. Чихаете — прикройте рот и нос платком или одноразовой салфеткой. Платки чаще стирайте, а салфетки выбрасывайте. Следует соблюдать социальную дистанцию и — особенно если вы в группе риска — носить маску.