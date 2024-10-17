Полноценный парк у моря: преображение набережной Спортивной гавани продолжается

Сейчас на набережной ведутся работы в рамках второго этапа преображения этого особого для города места. Площадь, пляж и начало набережной на Спортивной гавани всегда пытались сочетать в себе и место для отдыха в купальниках, и концертную площадку, и променад. Но гармоничным облик этого уголка Владивостока назвать было трудно. Задуманный и воплощаемый в жизнь проект благоустройства, рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, должен превратить всю эту территорию в единое многофункциональное пространство — парк у моря. Работы идут ежедневно и на данный момент выполнены на 75 процентов. Напомним, выполнить столь масштабное преображение удалось с помощью специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока по инициативе главы города Константина Шестакова.