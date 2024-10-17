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Posted 17 октября, 04:07

Published 17 октября, 04:07

Modified 17 октября, 06:45

Updated 17 октября, 06:45

Во Владивостоке продолжается преображение набережной Спортивной гавани

Полноценный парк у моря: преображение набережной Спортивной гавани продолжается

17 октября 2024, 04:07
Фото: vlc.ru

Во Владивостоке продолжается преображение набережной Спортивной гавани

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Наш Город
Набережная и площадь Спортивной гавани во Владивостоке постепенно преображаются. Здесь — когда все работы будут завершены — появится полноценный парк у моря. Продуманный и уютный, а главное — многофункциональный.

Сейчас на набережной ведутся работы в рамках второго этапа преображения этого особого для города места. Площадь, пляж и начало набережной на Спортивной гавани всегда пытались сочетать в себе и место для отдыха в купальниках, и концертную площадку, и променад. Но гармоничным облик этого уголка Владивостока назвать было трудно. Задуманный и воплощаемый в жизнь проект благоустройства, рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, должен превратить всю эту территорию в единое многофункциональное пространство — парк у моря. Работы идут ежедневно и на данный момент выполнены на 75 процентов. Напомним, выполнить столь масштабное преображение удалось с помощью специального казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока по инициативе главы города Константина Шестакова.

Готова и отлично смотрится прибрежная зона отдыха с амфитеатром — горожане успели оценить, какие виды оттуда открываются. Полностью готов участок, примыкающий к улице Пограничной, и здесь появилось то, чего раньше не было: терренкур — комфортный подъем, в том числе для маломобильных граждан, новые деревья, скамейки и освещение.

Фото: vlc.ru
— Сейчас продолжаются работы на площади около фонтана и территории, примыкающей к амфитеатру. Вскоре они будут завершены, — сообщили в подрядной организации.

Появится в парке у моря на Спортивной гавани и сцена, и трибуны, причём зонирование будет гармоничным и продуманным. Завершить все работы планируется до конца этого года.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Благоустройство скверов
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