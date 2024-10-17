В дома пришло тепло: где в Приморском крае уже стали горячими батареи?

При этом специалисты напоминают приморцам, что отопление в дома приходит не по мановению волшебной палочки и не в один момент, это поэтапный процесс. Здесь возможны нюансы: могут образоваться порывы, в том числе на коммуникациях внутри дома, также многое зависит от управляющих компаний, сотрудники которых должны в оперативном порядке проверять регулировку запорной арматуры, выровнять давление, спустить воздух из системы.