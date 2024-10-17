В дома пришло тепло: где в Приморском крае уже стали горячими батареи?

Posted 17 октября, 01:27
Published 17 октября, 01:27
Modified 17 октября, 01:29
Updated 17 октября, 01:29
Запуск отопления в жилые дома и объекты соцкульбыта в Приморском крае в разгаре, уже подключено более четырёх тысяч зданий, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Более половины котельных (474 из 804) начали работу и подают тепло в 964 соцучреждения и 3430 жилых дома.
— Сотрудники служб ЖКХ работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро обеспечить теплом всех потребителей, — подчеркнул министр соответствующего ведомства Алексей Першин,.
При этом специалисты напоминают приморцам, что отопление в дома приходит не по мановению волшебной палочки и не в один момент, это поэтапный процесс. Здесь возможны нюансы: могут образоваться порывы, в том числе на коммуникациях внутри дома, также многое зависит от управляющих компаний, сотрудники которых должны в оперативном порядке проверять регулировку запорной арматуры, выровнять давление, спустить воздух из системы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда стартует отопительный сезон во Владивостоке.