vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 01:27

Published 17 октября, 01:27

Modified 17 октября, 01:29

Updated 17 октября, 01:29

Отопительный сезон стартовал почти во всех районах Приморского края

В дома пришло тепло: где в Приморском крае уже стали горячими батареи?

17 октября 2024, 01:27
Фото: 1MI

Отопительный сезон стартовал почти во всех районах Приморского края

Сюжет
Отопительный сезон
Отопительный сезон начался практически во всех муниципалитетах Приморского края. 60 процентов социальных учреждений и 30 процентов жилых домов уже наслаждаются горячими батареями.

Запуск отопления в жилые дома и объекты соцкульбыта в Приморском крае в разгаре, уже подключено более четырёх тысяч зданий, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Более половины котельных (474 из 804) начали работу и подают тепло в 964 соцучреждения и 3430 жилых дома.

— Сотрудники служб ЖКХ работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро обеспечить теплом всех потребителей, — подчеркнул министр соответствующего ведомства Алексей Першин,.

При этом специалисты напоминают приморцам, что отопление в дома приходит не по мановению волшебной палочки и не в один момент, это поэтапный процесс. Здесь возможны нюансы: могут образоваться порывы, в том числе на коммуникациях внутри дома, также многое зависит от управляющих компаний, сотрудники которых должны в оперативном порядке проверять регулировку запорной арматуры, выровнять давление, спустить воздух из системы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда стартует отопительный сезон во Владивостоке.

Константин Шестаков: с 18 октября соцучреждения Владивостока начнут получать тепло
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Отопительный сезон#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика