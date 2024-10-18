«Кис-кис-кис»: исхудавшую кошку ищут в Приморском крае с небес и на земле

«Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть, только где же этот кто-то и куда он мог залезть» — возможно, именно эту песенку из известного мультфильма напевают специалисты национального парка «Земля леопарда», ведущие в Уссурийском районе поиски истощённого дальневосточного леопарда.