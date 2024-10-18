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Posted 18 октября, 02:51

Published 18 октября, 02:51

Modified 18 октября, 02:53

Updated 18 октября, 02:53

Истощённого леопарда ищут в Приморском крае с помощью квадрокоптера

«Кис-кис-кис»: исхудавшую кошку ищут в Приморском крае с небес и на земле

18 октября 2024, 02:51
Фото: amurleo_land

Истощённого леопарда ищут в Приморском крае с помощью квадрокоптера

Сюжет
Земля леопарда
Дикого дальневосточного леопарда, который выглядел больным и истощённым и выходил к людям, ищут в Уссурийском районе специалисты нацпарка «Земля леопарда». В том числе с помощью квадрокоптера.

«Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть, только где же этот кто-то и куда он мог залезть» — возможно, именно эту песенку из известного мультфильма напевают специалисты национального парка «Земля леопарда», ведущие в Уссурийском районе поиски истощённого дальневосточного леопарда.

На помощь сотрудникам нацпарка пришли работники ГБУ «Приморская авиабаза», также в поисках используется квадрокоптер, который именно для этой цели передал «Земле леопарда» певец Дима Билан.

Напомним, не так давно в Уссурийском районе автолюбители заметили и записали на видео идущего по обочине леопарда. Судя по всему, животное было не в лучшем состоянии — шерсть свалялась, налицо признаки истощения.

— Было принято решение о поиске и возможном изъятии краснокнижного животного из дикой природы. Получено соответствующее разрешение от Росприроднадзора, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Работы по поиску животного начались, но… На данный момент признаков присутствия редкого хищника в данном районе не обнаружено.

Фото: amurleo_land
— Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи. В условиях отсутствия сильных дождей и снижения уровня воды в реках и каналах, окружающих долину, животному открылись проходы для беспрепятственного передвижения в другие районы, — отметила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Сотрудники нацпарка вели поиски всеми возможными средствами, они также установили фотоловушки. Поиск краснокнижной редкой кошки будет продолжен.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему Дима Билан решил помочь леопарду в Приморье.

Дима Билан спешит на помощь: истощённый леопард обрёл друга
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#Новости#Земля леопарда#Приморский край#Леопарды#Живая природа
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