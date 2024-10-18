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Posted 17 октября, 23:43

Published 17 октября, 23:43

Modified 17 октября, 23:45

Updated 17 октября, 23:45

В Приморском крае привлекут к ответственности мать забытого на остановке ребенка

Мать, оставившая трёхлетнего малыша на остановке, ответит по закону в Приморском крае

17 октября 2024, 23:43
Фото: prosecutor_pk

В Приморском крае привлекут к ответственности мать забытого на остановке ребенка

Сюжет
Дети
Уголовное дело заведено полицией Приморского края против женщины, чей трёхлетний малыш был найден без присмотра на автобусной остановке в посёлке Врангель. Прокуратура региона признала возбуждение дела законным.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: малыш 2021 года рождения был найден на автобусной остановке в посёлке Врангель. Никого из взрослых рядом не было.

Мальчика отвезли в Находкинскую городскую больницу, где медики установили, что он здоров.

— Личность матери была установлена, — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства. — Однако женщина закрылась в квартире, сотрудникам правоохранительных органов дверь не открывала. Отец ребенка, как выяснилось, проживает за пределами Приморья.

Полиция возбудила уголовное дело против матери малыша — по статье 125 УК РФ. Прокуратура признала это законным. Женщина ответит за то, что оставила трёхлетку в опасности.

Надзорный орган взял расследование дела под контроль.

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#Новости#Общество#Дети#Приморский край#Происшествия
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