Мать, оставившая трёхлетнего малыша на остановке, ответит по закону в Приморском крае

Posted 17 октября, 23:43
Published 17 октября, 23:43
Modified 17 октября, 23:45
Updated 17 октября, 23:45
В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: малыш 2021 года рождения был найден на автобусной остановке в посёлке Врангель. Никого из взрослых рядом не было.
Мальчика отвезли в Находкинскую городскую больницу, где медики установили, что он здоров.
— Личность матери была установлена, — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства. — Однако женщина закрылась в квартире, сотрудникам правоохранительных органов дверь не открывала. Отец ребенка, как выяснилось, проживает за пределами Приморья.
Полиция возбудила уголовное дело против матери малыша — по статье 125 УК РФ. Прокуратура признала это законным. Женщина ответит за то, что оставила трёхлетку в опасности.
Надзорный орган взял расследование дела под контроль.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 12-летняя девочка отравилась парами электронной сигареты.