Новый Золотой мост достраивают в Приморском крае

Сюжет Мост

В Приморском крае в скором времени появится второй Золотой мост. Точнее, мост через реку Золотую, который сейчас находится в состоянии реконструкции.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: мост через реку Золотую находится на подъезде к посёлку Пограничный. В мае старый мост, грозящий стать аварийным, был демонтирован. Сейчас это сооружение находится на реконструкции, ведёт её ООО «ВСК-1». По окончании работ длина моста составит 175,6 метра. Длина балок пролетных строений, используемых для реконструкции, — 24 метра. — Все балки уже смонтированы, мост сопряжён с насыпью, ведутся работы по устройству межбалочных швов, укладка покрытия из фибробетона, — добавили в пресс-службе. Сдать мост в эксплуатацию подрядчик намерен в декабре 2024 года и на данный момент работы он ведёт в ударном темпе. Ранее «Восток-Медиа» сообщало: глава Приморья взял под личный контроль ход дорожных работ в крае. Олег Кожемяко: Отчеты о дорожных работах должны представляться еженедельно Узнать подробнее