Новый Золотой мост достраивают в Приморском крае

Posted 18 октября, 04:55
Published 18 октября, 04:55
Modified 18 октября, 04:57
Updated 18 октября, 04:57
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: мост через реку Золотую находится на подъезде к посёлку Пограничный. В мае старый мост, грозящий стать аварийным, был демонтирован.
Сейчас это сооружение находится на реконструкции, ведёт её ООО «ВСК-1». По окончании работ длина моста составит 175,6 метра. Длина балок пролетных строений, используемых для реконструкции, — 24 метра.
— Все балки уже смонтированы, мост сопряжён с насыпью, ведутся работы по устройству межбалочных швов, укладка покрытия из фибробетона, — добавили в пресс-службе.
Сдать мост в эксплуатацию подрядчик намерен в декабре 2024 года и на данный момент работы он ведёт в ударном темпе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало: глава Приморья взял под личный контроль ход дорожных работ в крае.