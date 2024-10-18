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Posted 18 октября, 04:55

Published 18 октября, 04:55

Modified 18 октября, 04:57

Updated 18 октября, 04:57

Новый Золотой мост достраивают в Приморском крае

Новый Золотой мост достраивают в Приморском крае

18 октября 2024, 04:55
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Мост
В Приморском крае в скором времени появится второй Золотой мост. Точнее, мост через реку Золотую, который сейчас находится в состоянии реконструкции.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: мост через реку Золотую находится на подъезде к посёлку Пограничный. В мае старый мост, грозящий стать аварийным, был демонтирован.

Сейчас это сооружение находится на реконструкции, ведёт её ООО «ВСК-1». По окончании работ длина моста составит 175,6 метра. Длина балок пролетных строений, используемых для реконструкции, — 24 метра.

— Все балки уже смонтированы, мост сопряжён с насыпью, ведутся работы по устройству межбалочных швов, укладка покрытия из фибробетона, — добавили в пресс-службе.

Сдать мост в эксплуатацию подрядчик намерен в декабре 2024 года и на данный момент работы он ведёт в ударном темпе.

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