Олег Кожемяко: Отчеты о дорожных работах должны представляться еженедельно

Posted 8 октября, 05:28
Published 8 октября, 05:28
Modified 8 октября, 05:30
Updated 8 октября, 05:30
В минувший понедельник в Приморье стартовали обсуждения проекта краевого бюджета на ближайшие три года. В мероприятии участвуют не только представители правительства и соответствующих ведомств, но и активные жители региона.
Сегодня, 8 октября, прошло общественное слушание, в котором принял участие губернатор края Олег Кожемяко, — глава региона уделил особое внимание текущей обстановке в дорожном хозяйстве.
В Приморье увеличиваются затраты на содержание дорог, благодаря этому в крае успешно реализуется качественный капитальный ремонт дорог. Олег Кожемяко призвал Примавтодор и общественных наблюдателей к тщательному контролю работ по содержанию дорожного полотна.
«В редких случаях вы можете использовать ямочный ремонт, где нужно оперативно и быстро решить проблему», — отметил губернатор.
Грунтовые дороги нуждаются в особом уходе: подсыпке, грейдировании и уплотнении катком.
«Никакого простого грейдирования быть не может. Это, скажем так, траты ножей на грейдере и снятие последнего дорожного полотна, которое является мягким и безопасным для проезда», — подчеркнул Олег Кожемяко.
По словам главы региона, эти правила необходимо прописать в регламентах Минтранса, Примавтодора и муниципалитетов.
Также стоит обратить внимание на асфальтирование. В Приморье предостаточно дорог, кюветы которых нуждаются в очищении. Поэтому подрядчики, занимающиеся содержанием трасс и улиц, должны добросовестно выполнять данную задачу.
Важно своевременно предотвращать засорения, после которых могут возникнуть ограничения проезда транспортных средств из-за непредвиденных обстоятельств. Все работы должны выполняться своевременно. Для исключения коллапсов из бюджета выделяются дополнительные средства, — на содержание дорог и приобретение техники.
Губернатор намерен контролировать выполнение поставленных им задач. Очищенные участки и состояние дорожного полотна будут фиксироваться в отчетах.
«Отчеты должны представляться еженедельно для контроля организованной работы. Потом перейдём на ежемесячные», — заявил глава края.
Организации должны трудиться так, чтобы в будущем не возникало серьезных проблем из-за неблагоприятных погодных условий. В Приморском крае очень важно не забывать о состоянии дорог из-за особенного климата и других нюансов региона.
Не стоит упускать из виду усиление конструкций мостовых сооружений и очистку водопропускных труб. Необходимо бросить все силы на подготовку участков, чтобы не допустить затоплений и нарушений автомобильного движения.
«Эта работа сейчас является главной задачей, и вы должны сосредоточиться на ее выполнении», — подытожил Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летом текущего года внесли коррективы в использование краевого бюджета, — власти увеличат расходы на строительство и содержание дорог. Прибавка на развитие транспортного комплекса составит 275 000 000 рублей.