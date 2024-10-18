Ох уж эти самокатчики: во Владивостоке выписывают штрафы любителям двух колёс

Рейд прошёл на днях на аллее на улице Дениса Давыдова. Ровная и красивая, она привлекает множество любителей покатушек на двух колёсах. И далеко не все из них соблюдают правила. Если вообще знают, что правила пользования электросамокатами существуют и их надо выполнять.