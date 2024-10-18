Ох уж эти самокатчики: во Владивостоке выписывают штрафы любителям двух колёс

Posted 18 октября, 04:57
Published 18 октября, 04:57
Modified 18 октября, 04:59
Updated 18 октября, 04:59
Рейд прошёл на днях на аллее на улице Дениса Давыдова. Ровная и красивая, она привлекает множество любителей покатушек на двух колёсах. И далеко не все из них соблюдают правила. Если вообще знают, что правила пользования электросамокатами существуют и их надо выполнять.
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: езда на самокате вдвоем, передвижение в наушниках, использование самоката несовершеннолетними — вот самые частые нарушения, которые были зарегистрированы и в этом рейде. С нарушителями провели разъяснительные беседы и составили протоколы.
Всего же в 2024 году было выписано 150 штрафов и заблокировано три тысячи аккаунтов — таковы результаты рейдов, проводившихся регулярно.
— Важно помнить, что передвигаться на самокате можно только одному, водить нужно только в трезвом состоянии, на пешеходных переходах необходимо сходить с него и идти пешком. При этом максимальная скорость движения не должна превышать 25 км/ч, — напомнили в пресс-службе мэрии правила передвижения на электросамокатах.
Также следует помнить, что парковать эти «игрушки» можно только в тех местах, где они не мешают движению пешеходов. Во Владивостоке есть специальные парковки, где могут поместиться пять и более самокатов, всего таких мест 47.
Зимой передвигаться на электросамокатах запрещено, поэтому — предположительно — сезон закончится 1 ноября. Но сроки могут быть изменены в зависимости от погоды.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как не надо ездить на самокатах.