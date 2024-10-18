vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 04:57

Published 18 октября, 04:57

Modified 18 октября, 04:59

Updated 18 октября, 04:59

Почти 150 пользователей самокатов оштрафовали в этом году во Владивостоке

Ох уж эти самокатчики: во Владивостоке выписывают штрафы любителям двух колёс

18 октября 2024, 04:57
Фото: vostokmedia.com

Почти 150 пользователей самокатов оштрафовали в этом году во Владивостоке

Сюжет
Наш Город
Очередной рейд по выявлению владивостокцев, нарушающих правила пользования самокатами, провели в краевом центре полиция, представители администрации города и компании, занимающейся обслуживанием электросамокатов.

Рейд прошёл на днях на аллее на улице Дениса Давыдова. Ровная и красивая, она привлекает множество любителей покатушек на двух колёсах. И далеко не все из них соблюдают правила. Если вообще знают, что правила пользования электросамокатами существуют и их надо выполнять.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: езда на самокате вдвоем, передвижение в наушниках, использование самоката несовершеннолетними — вот самые частые нарушения, которые были зарегистрированы и в этом рейде. С нарушителями провели разъяснительные беседы и составили протоколы.

Всего же в 2024 году было выписано 150 штрафов и заблокировано три тысячи аккаунтов — таковы результаты рейдов, проводившихся регулярно.

— Важно помнить, что передвигаться на самокате можно только одному, водить нужно только в трезвом состоянии, на пешеходных переходах необходимо сходить с него и идти пешком. При этом максимальная скорость движения не должна превышать 25 км/ч, — напомнили в пресс-службе мэрии правила передвижения на электросамокатах.

Также следует помнить, что парковать эти «игрушки» можно только в тех местах, где они не мешают движению пешеходов. Во Владивостоке есть специальные парковки, где могут поместиться пять и более самокатов, всего таких мест 47.

Зимой передвигаться на электросамокатах запрещено, поэтому — предположительно — сезон закончится 1 ноября. Но сроки могут быть изменены в зависимости от погоды.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как не надо ездить на самокатах.

Школьники на самокатах заняли целую полосу дороги во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
#Новости#Полицейские#Владивосток#Транспорт#Приморский край#Наш Город#Самокаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика