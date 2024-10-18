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Posted 18 октября, 06:32

Published 18 октября, 06:32

Modified 18 октября, 06:34

Updated 18 октября, 06:34

Особые сорта приморского мёда будут представлены на ярмарке во Владивостоке

Уникальные сорта приморского мёда представят на «Всероссийской ярмарке»

18 октября 2024, 06:32
Фото: vostokmedia.com

Особые сорта приморского мёда будут представлены на ярмарке во Владивостоке

Сюжет
Приморский мёд
Уникальные сорта приморского мёда — аралиевый и диморфантовый — будут представлены на «Всероссийской ярмарке» (12+), которая пройдёт во Владивостоке.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: это масштабное мероприятие состоится 19 и 20 октября в столице ДФО, место проведения — улица Жигура, 2-б. Также филиал «Всероссийской ярмарки» будет работать сегодня и завтра в Уссурийске на центральной площади. Начнётся ярмарка в 9 часов.

Словом, шанс попробовать и купить экологически чистый таежный мед есть у многих. Главное — прийти на ярмарку.

— Гости ярмарки смогут приобрести липовый, диморфантовый, аралиевый, таежный мед. Им расскажут о местах сбора, полезных свойствах и условиях хранения этого экологически чистого продукта», — сообщили в агентстве по развитию пчеловодства Приморского края.

Мёд на любой вкус — и никак иначе.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию пчеловодства в Приморском крае. Глава региона уверен, что таёжный мёд может стать брендом Приморья и сделать себе имя в странах АТР, и не только. Сегодня мы поставляем на экспорт 1,8 тысячи тонн сладкого золота. Но можем — 15 тысяч тонн. И к этому нужно стремиться.

Проект «Всероссийская ярмарка» реализуется при поддержке Минпромторга России, а также при участии минпромторга и минсельхоза Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие меры поддержки пчеловодства действуют в Приморье.

Чтобы жизнь медом казалась: как поддерживают пчеловодов в Приморском крае
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#Новости#Владивосток#Питание#Приморский край#Приморье#Приморский мёд
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