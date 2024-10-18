Уникальные сорта приморского мёда представят на «Всероссийской ярмарке»

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию пчеловодства в Приморском крае. Глава региона уверен, что таёжный мёд может стать брендом Приморья и сделать себе имя в странах АТР, и не только. Сегодня мы поставляем на экспорт 1,8 тысячи тонн сладкого золота. Но можем — 15 тысяч тонн. И к этому нужно стремиться.