Уникальные сорта приморского мёда представят на «Всероссийской ярмарке»

Posted 18 октября, 06:32
Published 18 октября, 06:32
Modified 18 октября, 06:34
Updated 18 октября, 06:34
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: это масштабное мероприятие состоится 19 и 20 октября в столице ДФО, место проведения — улица Жигура, 2-б. Также филиал «Всероссийской ярмарки» будет работать сегодня и завтра в Уссурийске на центральной площади. Начнётся ярмарка в 9 часов.
Словом, шанс попробовать и купить экологически чистый таежный мед есть у многих. Главное — прийти на ярмарку.
— Гости ярмарки смогут приобрести липовый, диморфантовый, аралиевый, таежный мед. Им расскажут о местах сбора, полезных свойствах и условиях хранения этого экологически чистого продукта», — сообщили в агентстве по развитию пчеловодства Приморского края.
Мёд на любой вкус — и никак иначе.
Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию пчеловодства в Приморском крае. Глава региона уверен, что таёжный мёд может стать брендом Приморья и сделать себе имя в странах АТР, и не только. Сегодня мы поставляем на экспорт 1,8 тысячи тонн сладкого золота. Но можем — 15 тысяч тонн. И к этому нужно стремиться.
Проект «Всероссийская ярмарка» реализуется при поддержке Минпромторга России, а также при участии минпромторга и минсельхоза Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие меры поддержки пчеловодства действуют в Приморье.