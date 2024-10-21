vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 03:19

Published 21 октября, 03:19

Modified 21 октября, 03:21

Updated 21 октября, 03:21

Житель Приморского края задержан за незаконный лов лососей в национальном парке

Любовь к лососю доведёт до цугундера жителя Приморского края

21 октября 2024, 03:19
Фото: amurleo_land

Житель Приморского края задержан за незаконный лов лососей в национальном парке

Сюжет
Земля леопарда
В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае в разгаре нерест лососёвых рыб. И любители поживиться красной икрой и рыбкой — браконьеры — стали попадаться в сети госинспекторов нацпарка.

В пресс-службе «Земли леопарда» рассказали: браконьера государственные инспекторы нацпарка (при помощи пограничников) задержали на реке Барабашевке. При нём была 50-метровая сеть. Также была обнаружена и выловленная рыба.

— Орудие лова и браконьерский улов конфискованы. Все материалы переданы в полицию для привлечения гражданина к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе нацпарка, подчеркнув, что каждый год браконьеры активизируются в нерестовый сезон, когда в реки «Земли леопарда» заходят сима и кета.
Фото: amurleo_land

Меж тем, по сути, только здесь, в охраняемых водах, лососевые могут оставить потомство на лоне первозданной природы. Именно для того, чтобы защитить величественных рыб, в сезон инспекторы нацпарка ведут активную, фактически круглосуточную, работу на территории. И она приносит свои плоды.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как сотрудники нацпарка ищут исхудавшую редкую кошку.

«Кис-кис-кис»: исхудавшую кошку ищут в Приморском крае с небес и на земле
Узнать подробнее
#Новости#Браконьерство#Земля леопарда#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика