Любовь к лососю доведёт до цугундера жителя Приморского края

Posted 21 октября, 03:19
Published 21 октября, 03:19
Modified 21 октября, 03:21
Updated 21 октября, 03:21
В пресс-службе «Земли леопарда» рассказали: браконьера государственные инспекторы нацпарка (при помощи пограничников) задержали на реке Барабашевке. При нём была 50-метровая сеть. Также была обнаружена и выловленная рыба.
— Орудие лова и браконьерский улов конфискованы. Все материалы переданы в полицию для привлечения гражданина к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе нацпарка, подчеркнув, что каждый год браконьеры активизируются в нерестовый сезон, когда в реки «Земли леопарда» заходят сима и кета.
Меж тем, по сути, только здесь, в охраняемых водах, лососевые могут оставить потомство на лоне первозданной природы. Именно для того, чтобы защитить величественных рыб, в сезон инспекторы нацпарка ведут активную, фактически круглосуточную, работу на территории. И она приносит свои плоды.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как сотрудники нацпарка ищут исхудавшую редкую кошку.