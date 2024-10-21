Любовь к лососю доведёт до цугундера жителя Приморского края

Меж тем, по сути, только здесь, в охраняемых водах, лососевые могут оставить потомство на лоне первозданной природы. Именно для того, чтобы защитить величественных рыб, в сезон инспекторы нацпарка ведут активную, фактически круглосуточную, работу на территории. И она приносит свои плоды.