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Posted 21 октября, 05:33

Published 21 октября, 05:33

Modified 21 октября, 05:35

Updated 21 октября, 05:35

Социальные учреждения подключают к отоплению во Владивостоке

Во Владивостоке подключены к отоплению более половины социальных объектов

21 октября 2024, 05:33
Фото: vostokmedia.com

Социальные учреждения подключают к отоплению во Владивостоке

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Наш Город
Во Владивостоке отопительный сезон начался интенсивно: на улице холодает, поэтому школы, больницы, детские сады подключают к теплу в ускоренном режиме.

Зима с каждым днём всё ближе, во Владивостоке стоит унылая — мокрая и прохладная погода, а потому и процесс подключения к теплоснабжению социальных учреждений ведётся оперативно и эффективно. Отопительный сезон в столице ДФО стартовал 18 октября и традиционно начался с объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: по данным на начало рабочей недели, 70% детских садов и 67% муниципальных школ радуются горячим батареям, ученикам и педагогам комфортно в школьных классах и в группах детсадов. В городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса подчеркнули: подключение продолжается, на это может уйти еще несколько дней.

— Тепло есть во всех родильных домах и школах-интернатах Владивостока, — уточнил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев. — Колледжи и вузы обеспечены теплом на 65,2%. Специалисты трудятся круглосуточно, чтобы до конца недели теплоснабжение было во всех социальных учреждениях.

В дома Владивостока тепло придёт в конце текущей недели: с 24 октября начнётся его подача в жилой фонд. При этом часть домов (около 9,2%) уже подключена, поскольку эти многоэтажки подведены к одной с социальными учреждениеми теплосистеме.

В 2024 году в столице ДФО продолжился масштабный, начатый в 2023-м, ремонт теплосетей и инженерных сетей. В истории города никогда ещё так плотно не занимались приведением теплосистемы в порядок. Сравните: в 2021 году на ремонт и замену теплотрасс выделялось менее миллиарда рублей, в 2024-м — 2,9 миллиарда рублей. Это позволило увеличить количество заменённых тепловых сетей с 17 километров до 46.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие важные вопросы рассмотрел Общественный совет по по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Константин Шестаков: Владивосток готов к отопительному сезону
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#Новости#Общество#Владивосток#Отопительный период#Приморский край#Наш Город
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