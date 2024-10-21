Во Владивостоке подключены к отоплению более половины социальных объектов

Posted 21 октября, 05:33
Published 21 октября, 05:33
Modified 21 октября, 05:35
Updated 21 октября, 05:35
Зима с каждым днём всё ближе, во Владивостоке стоит унылая — мокрая и прохладная погода, а потому и процесс подключения к теплоснабжению социальных учреждений ведётся оперативно и эффективно. Отопительный сезон в столице ДФО стартовал 18 октября и традиционно начался с объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта.
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: по данным на начало рабочей недели, 70% детских садов и 67% муниципальных школ радуются горячим батареям, ученикам и педагогам комфортно в школьных классах и в группах детсадов. В городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса подчеркнули: подключение продолжается, на это может уйти еще несколько дней.
— Тепло есть во всех родильных домах и школах-интернатах Владивостока, — уточнил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев. — Колледжи и вузы обеспечены теплом на 65,2%. Специалисты трудятся круглосуточно, чтобы до конца недели теплоснабжение было во всех социальных учреждениях.
В дома Владивостока тепло придёт в конце текущей недели: с 24 октября начнётся его подача в жилой фонд. При этом часть домов (около 9,2%) уже подключена, поскольку эти многоэтажки подведены к одной с социальными учреждениеми теплосистеме.
В 2024 году в столице ДФО продолжился масштабный, начатый в 2023-м, ремонт теплосетей и инженерных сетей. В истории города никогда ещё так плотно не занимались приведением теплосистемы в порядок. Сравните: в 2021 году на ремонт и замену теплотрасс выделялось менее миллиарда рублей, в 2024-м — 2,9 миллиарда рублей. Это позволило увеличить количество заменённых тепловых сетей с 17 километров до 46.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие важные вопросы рассмотрел Общественный совет по по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.