Во Владивостоке подключены к отоплению более половины социальных объектов

В 2024 году в столице ДФО продолжился масштабный, начатый в 2023-м, ремонт теплосетей и инженерных сетей. В истории города никогда ещё так плотно не занимались приведением теплосистемы в порядок. Сравните: в 2021 году на ремонт и замену теплотрасс выделялось менее миллиарда рублей, в 2024-м — 2,9 миллиарда рублей. Это позволило увеличить количество заменённых тепловых сетей с 17 километров до 46.