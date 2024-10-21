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Posted 21 октября, 02:46

Published 21 октября, 02:46

Modified 21 октября, 02:48

Updated 21 октября, 02:48

На Кедровые утёсы поднялся глава Артёма в Приморском крае

Вячеслав Квон — на пике: глава Артёма покорил Кедровые утёсы вместе с коллегами

21 октября 2024, 02:46
Фото: kwonvyacheslav

На Кедровые утёсы поднялся глава Артёма в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Глава Артёмовского городского округа и сотрудники администрации в минувшие выходные дружно пошли в гору. Точнее, поднялись на утёс.

— Вместе с коллегами ходили в поход, — рассказал в своём официальном telegram-канале глава АГО Вячеслав Квон. — В этом году посетили Кедровые утесы в районе Фалазы. Такие походы уже стали традиционными для нашего коллектива, стараемся ежегодно, и даже пару раз в год, выбираться в горы.

Вячеслав Квон отметил, что в списке туристических достижений коллектива АГО — множество известных в Приморье достопримечательностей: все вместе сотрудники администрации округа поднимались на Фалазу, на Капитанский мостик, доходили до Беседки Ушуистов, проходили тропу в ущелье Дарданеллы.

— Уверен, что такие совместные выездные мероприятия укрепляют командный дух и сплачивают коллектив, — отметил глава города шахтёров и авиаторов.

Отметим, что Вячеслав Квон не только интересуется туристическими достопримечательностями Приморья, но и в родном Артёме успевает замечать все интересное и важное, что касается жизни города.

На днях он побывал в городском парке «Артёмка», где осмотрел общественный книжный шкаф, ставший в каком-то смысле филиалом городской библиотеки.

— Я очень рад, что шкаф уже второй год в отличном состоянии, что в нём меняются книги, — отметил глава АГО. — Это наше с вами, горожане, достижение, спасибо, что цените и бережёте то, что создано с вами вместе и для вас.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Вячеслав Квон проводит встречи с жителями Артёма.

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#Новости#Общество#Туризм#Артём#Туристы#Приморский край#Вячеслав Квон
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