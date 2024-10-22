Работы кипят и в октябре: 3 160 квадратных метров дороги обновят во Владивостоке

Posted 22 октября, 02:46
Published 22 октября, 02:46
Modified 22 октября, 02:48
Updated 22 октября, 02:48
По данным пресс-службы администрации Владивостока, специалисты из «Содержание городских территорий» («СГТ») ремонтируют проезжую часть и тротуары на Нейбута около домов от №11 до №15. Строители совсем скоро закончат установку бордюров, после чего начнется укладка асфальта.
Стоит отметить, что работы на данном объекте начались четвертого октября. Рабочие успели снять более 3 160 квадратных метров дорожного покрытия, а также демонтировать старые и установить новые бордюры. Всего строители уложили 750 метров бортового камня.
Также были выполнены работы в системах водоотведения, — сотрудники инженерных сетей очистили от мусора 80 метров трубопровода и колодец.
«Во время сильных дождей на участке наблюдалось большое скопление воды, поэтому в план работ была добавлена промывка и установка новых ливневых конструкций», — рассказал старший дорожный мастер Андрей Борсук.
На сегодняшний день ремонтная бригада выравнивает участок на Нейбута при помощи щебня, чтобы установить бордюры с другой стороны дороги.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожные работы активно продвигаются в разных районах дальневосточной столицы. Преображаются улицы не только в городе, но и на островных территориях муниципалитета.