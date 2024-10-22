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Posted 22 октября, 02:46

Published 22 октября, 02:46

Modified 22 октября, 02:48

Updated 22 октября, 02:48

Работы кипят и в октябре: 3 160 квадратных метров дороги обновят во Владивостоке

Работы кипят и в октябре: 3 160 квадратных метров дороги обновят во Владивостоке

22 октября 2024, 02:46
Фото: vlc.ru
Сюжет
Наш Город
Во Владивостоке, пока позволяет погода, активно продолжается сезон ремонта и строительства. В ближайшее время завершатся работы по замене асфальтового покрытия на одной из улиц города.

По данным пресс-службы администрации Владивостока, специалисты из «Содержание городских территорий» («СГТ») ремонтируют проезжую часть и тротуары на Нейбута около домов от №11 до №15. Строители совсем скоро закончат установку бордюров, после чего начнется укладка асфальта.

Стоит отметить, что работы на данном объекте начались четвертого октября. Рабочие успели снять более 3 160 квадратных метров дорожного покрытия, а также демонтировать старые и установить новые бордюры. Всего строители уложили 750 метров бортового камня.

Также были выполнены работы в системах водоотведения, — сотрудники инженерных сетей очистили от мусора 80 метров трубопровода и колодец.

«Во время сильных дождей на участке наблюдалось большое скопление воды, поэтому в план работ была добавлена промывка и установка новых ливневых конструкций», — рассказал старший дорожный мастер Андрей Борсук.

На сегодняшний день ремонтная бригада выравнивает участок на Нейбута при помощи щебня, чтобы установить бордюры с другой стороны дороги.

Фото: vlc.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожные работы активно продвигаются в разных районах дальневосточной столицы. Преображаются улицы не только в городе, но и на островных территориях муниципалитета.

#Новости#Наш выбор 27#Владивосток#Щебень#Приморский край#Наш Город#Асфальт#Дорожники#Инженерные сети#Бордюры
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