Жители Артёма с ОВЗ получили новый современный спортивный зал — видео

Posted 22 октября, 06:05
Published 22 октября, 06:05
Modified 22 октября, 06:07
Updated 22 октября, 06:07
Глава АГО лично перерезал красную ленточку, а помогали ему главные гости — точнее, хозяева — торжественного мероприятия: жители Артёма с ограниченными возможностями. Именно они будут ежедневно заниматься в спортивном зале и именно они ждали окончания ремонта с большим нетерпением.
— В торжественной обстановке открыли отремонтированный спортивный зал в артемовском Обществе инвалидов, — сообщил в своём официальном telegram-канале Вячеслав Квон. — Здесь был выполнен капитальный ремонт помещения: оштукатурены и окрашены стены, заменены двери, появилось новое напольное покрытие и заменены радиаторы отопления. Помимо ремонта спортзала, также была обновлена зона приема пищи для сотрудников и посетителей.
Глава АГО отметил, как важна проделанная работа для жителей Артёма. Сегодня в городе шахтёров и авиаторов более 850 человек являются членами ВОИ. В помещениях, где располагается Артёмовское отделение, никогда не бывает пусто. Здесь регулярно проводятся творческие занятия, мастер-классы и спортивные мероприятия.
— Уверен, что теперь посетителям будет еще комфортнее здесь находиться. А тренировки в спортивном зале станут еще более результативными, — подчеркнул Вячеслав Квон.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Артёма вместе с коллегами из администрации АГО провёл выходные на природе и с пользой.