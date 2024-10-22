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Posted 22 октября, 06:05

Published 22 октября, 06:05

Modified 22 октября, 06:07

Updated 22 октября, 06:07

В Артёме в Приморском крае открылся новый спортивный зал для людей с ОВЗ

Жители Артёма с ОВЗ получили новый современный спортивный зал — видео

22 октября 2024, 06:05
Фото: kwonvyacheslav

В Артёме в Приморском крае открылся новый спортивный зал для людей с ОВЗ

Сюжет
Инвалиды
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон открыл отремонтированный спортивный зал в местном отделении ВОИ (Всероссийского общества инвалидов). Здесь будут проводиться занятия и соревнования на постоянной основе.

Глава АГО лично перерезал красную ленточку, а помогали ему главные гости — точнее, хозяева — торжественного мероприятия: жители Артёма с ограниченными возможностями. Именно они будут ежедневно заниматься в спортивном зале и именно они ждали окончания ремонта с большим нетерпением.

— В торжественной обстановке открыли отремонтированный спортивный зал в артемовском Обществе инвалидов, — сообщил в своём официальном telegram-канале Вячеслав Квон. — Здесь был выполнен капитальный ремонт помещения: оштукатурены и окрашены стены, заменены двери, появилось новое напольное покрытие и заменены радиаторы отопления. Помимо ремонта спортзала, также была обновлена зона приема пищи для сотрудников и посетителей.

Глава АГО отметил, как важна проделанная работа для жителей Артёма. Сегодня в городе шахтёров и авиаторов более 850 человек являются членами ВОИ. В помещениях, где располагается Артёмовское отделение, никогда не бывает пусто. Здесь регулярно проводятся творческие занятия, мастер-классы и спортивные мероприятия.

Видео: kwonvyacheslav.

— Уверен, что теперь посетителям будет еще комфортнее здесь находиться. А тренировки в спортивном зале станут еще более результативными, — подчеркнул Вячеслав Квон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Артёма вместе с коллегами из администрации АГО провёл выходные на природе и с пользой.

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#Новости#Общество#Видео#Инвалиды#Артём#Приморский край#Вячеслав Квон
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