Жители Артёма с ОВЗ получили новый современный спортивный зал — видео

Глава АГО отметил, как важна проделанная работа для жителей Артёма. Сегодня в городе шахтёров и авиаторов более 850 человек являются членами ВОИ. В помещениях, где располагается Артёмовское отделение, никогда не бывает пусто. Здесь регулярно проводятся творческие занятия, мастер-классы и спортивные мероприятия.