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Posted 22 октября, 23:24

Published 22 октября, 23:24

Modified 22 октября, 23:26

Updated 22 октября, 23:26

Сильные дожди накрыли Приморский край и будут идти весь день

К вечеру станет хуже: дожди заливают Приморский край

22 октября 2024, 23:24
Фото: 1MI

Сильные дожди накрыли Приморский край и будут идти весь день

Сюжет
Погода
Дожди начали заливать Приморский край ещё ночью — и никаких намёков на то, что днём небо прояснится и погода улучшится, нет и не будет. К вечеру погода только ухудшится.

Специалисты Примгидромета сообщают: Приморье накрыл циклон, и намерения у него, увы, самые серьёзные. По всему краю — сильный, а во второй половине дня — очень сильный дождь. Возможны грозы, в том числе на побережье. Всё это великолепие эффектно украшает сильный северо-восточный и северный — на побережье очень сильный — ветер. И даже тот факт, что воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, не утешает.

Во Владивостоке весь день дождь, причем сильный. Ветер северных направлений также днём усилится. И жарко не будет — максимум +7°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивосток придёт царство Деда Мороза.

Поезд Дед Мороза прибудет в Приморье
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Дожди
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