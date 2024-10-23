К вечеру станет хуже: дожди заливают Приморский край

Специалисты Примгидромета сообщают: Приморье накрыл циклон, и намерения у него, увы, самые серьёзные. По всему краю — сильный, а во второй половине дня — очень сильный дождь. Возможны грозы, в том числе на побережье. Всё это великолепие эффектно украшает сильный северо-восточный и северный — на побережье очень сильный — ветер. И даже тот факт, что воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, не утешает.