К вечеру станет хуже: дожди заливают Приморский край

Posted 22 октября, 23:24
Published 22 октября, 23:24
Modified 22 октября, 23:26
Updated 22 октября, 23:26
Специалисты Примгидромета сообщают: Приморье накрыл циклон, и намерения у него, увы, самые серьёзные. По всему краю — сильный, а во второй половине дня — очень сильный дождь. Возможны грозы, в том числе на побережье. Всё это великолепие эффектно украшает сильный северо-восточный и северный — на побережье очень сильный — ветер. И даже тот факт, что воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, не утешает.
Во Владивостоке весь день дождь, причем сильный. Ветер северных направлений также днём усилится. И жарко не будет — максимум +7°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивосток придёт царство Деда Мороза.