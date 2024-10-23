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Posted 23 октября, 07:27

Published 23 октября, 07:27

Modified 23 октября, 07:29

Updated 23 октября, 07:29

Во Владивостоке городские службы оперативно ликвидируют последствия стихии

Не дали лужам стать озёрами: городские службы оперативно работают во Владивостоке

23 октября 2024, 07:27
Фото: shestakovblog

Во Владивостоке городские службы оперативно ликвидируют последствия стихии

Сюжет
Погода
Дождь во Владивостоке понемногу стихает, но городские службы не расслабляются и по-прежнему оперативно ликвидируют последствия буйства стихии.

Как сообщил в своем официальном telegram-канале глава Владивостока Константин Шестаков, бригада инженерных сетей «СГТ» привела в порядок дорогу на выезде с Казанского моста (пересечение улиц Нижнепортовой и Авраменко), где банальная лужа на проезжей части грозила превратиться в небольшое озеро, а то и море.

— Были оперативно проведены работы, которые помогли отвести воду, — отметил глава города.
Фото: shestakovblog

Также были ликвидированы последствия схода грунта в районе улицы Всеволода Сибирцева. Специалисты «СГТ» также привели в порядок приямки в тех местах, где во Владивостоке во время дождей традиционно скапливается вода. И это возымело действие — сильных подтоплений в городе не было.

— На данный момент сотрудники городской службы продолжают отслеживать ситуацию на дорогах во всех районах, включая посёлок Трудовое и Русский остров. Это необходимо для того, чтобы в случае усиления осадков быстро реагировать на возможные подтопления и принимать соответствующие меры, — подчеркнул Константин Шестаков.

Отметим, что дождь в городе начинает стихать и даже появились просветы среди туч. Возможно, скоро погода придёт в норму. «Восток-Медиа» сообщало об этом ранее.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Дожди#Происшествия
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