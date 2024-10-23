Не дали лужам стать озёрами: городские службы оперативно работают во Владивостоке

Также были ликвидированы последствия схода грунта в районе улицы Всеволода Сибирцева. Специалисты «СГТ» также привели в порядок приямки в тех местах, где во Владивостоке во время дождей традиционно скапливается вода. И это возымело действие — сильных подтоплений в городе не было.