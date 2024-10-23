Радужные перспективы: ливни закончатся и спокойствие вернется в Приморье — когда?

Posted 23 октября, 03:33
Published 23 октября, 03:33
Modified 23 октября, 03:35
Updated 23 октября, 03:35
Ближайшие выходные вновь порадуют жителей региона спокойной синоптической обстановкой. Гребень западного антициклона прогонит осадки и поспособствует повышению температур. Если ночью кое-где столбики термометров покажут -2 °С, то днем воздух прогреется до +9 — +15 °С. В воскресенье облачность уменьшит прогрев на 2 — 4 градуса.
Во Владивостоке тоже обойдется без осадков. Минимальные температуры составят +4 — +7 °С, а днем — +8 — +11 °С. Также синоптики прогнозируют северный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что порывы ветра сорвали кусок крыши с многострадального дома в дальневосточной столице.