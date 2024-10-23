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Posted 23 октября, 03:33

Published 23 октября, 03:33

Modified 23 октября, 03:35

Updated 23 октября, 03:35

Теплая и спокойная погода ожидается в Приморском крае

Радужные перспективы: ливни закончатся и спокойствие вернется в Приморье — когда?

23 октября 2024, 03:33
Фото: 1MI

Теплая и спокойная погода ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Погодная ситуация в Приморском крае пока крайне нестабильная. Однако синоптики рассказали, когда тишь да гладь порадует жителей региона.

Ближайшие выходные вновь порадуют жителей региона спокойной синоптической обстановкой. Гребень западного антициклона прогонит осадки и поспособствует повышению температур. Если ночью кое-где столбики термометров покажут -2 °С, то днем воздух прогреется до +9 — +15 °С. В воскресенье облачность уменьшит прогрев на 2 — 4 градуса.

Во Владивостоке тоже обойдется без осадков. Минимальные температуры составят +4 — +7 °С, а днем — +8 — +11 °С. Также синоптики прогнозируют северный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что порывы ветра сорвали кусок крыши с многострадального дома в дальневосточной столице.

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