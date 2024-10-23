Радужные перспективы: ливни закончатся и спокойствие вернется в Приморье — когда?

Ближайшие выходные вновь порадуют жителей региона спокойной синоптической обстановкой. Гребень западного антициклона прогонит осадки и поспособствует повышению температур. Если ночью кое-где столбики термометров покажут -2 °С, то днем воздух прогреется до +9 — +15 °С. В воскресенье облачность уменьшит прогрев на 2 — 4 градуса.