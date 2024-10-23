vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 00:26

Published 23 октября, 00:26

Modified 23 октября, 00:28

Updated 23 октября, 00:28

Из-за непогоды во Владивостоке таксисты взвинтили цены

Придётся раскошелиться: услуги такси подорожали во Владивостоке из-за непогоды

23 октября 2024, 00:26
Фото: Изображение Midjourney

Из-за непогоды во Владивостоке таксисты взвинтили цены

Сюжет
Такси
Малоприятной традицией стал тот факт, что во Владивостоке, стоит начаться дождю или снегу, сразу же взлетают цены на услуги такси. И ощутимо так взлетают.

Сегодняшний день не стал исключением. И хотя утренний час пик, когда цены были ещё выше, уже миновал, добраться из одной части Владивостока в другую на такси, если у вас скромный бюджет, будет очень непросто.

Собственно, только короткие поездки — в пределах пары километров — обойдутся потенциальному пассажиру в 300-350 рублей. Если же вам нужно добраться, например, от «Фабрики „Заря“ на мыс Чуркина, в центр города из района БАМа и так далее, готовьтесь заплатить от 800 рублей (если вы скромно выбираете тариф „Эконом“) и выше.

Фото: vostokmedia.com. Яндекс Go

Показательно, что те фирмы такси, которые — в теории — готовы предоставить услугу за меньшие деньги, в реальности просто заставляют своих клиентов ждать едва ли не часами, пока найдется «свободная машина». Как сказал один из читателей «Восток-Медиа», возмущённый взлетом цены на услуги такси, «за эту цену они в реальности не поедут даже летом по пустой дороге».

Фото: vostokmedia.com. Везёт

А вот если клиент соглашается уехать по более дорогому тарифу, автомобиль находится очень быстро.

Словом, владивостокцы уже привыкли к тому, что в непогоду такси — роскошь, а не средство передвижения.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в краевом центре возникли проблемы с работой светофоров.

Светофоры не работают во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Такси#Транспорт#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика