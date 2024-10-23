Придётся раскошелиться: услуги такси подорожали во Владивостоке из-за непогоды

Показательно, что те фирмы такси, которые — в теории — готовы предоставить услугу за меньшие деньги, в реальности просто заставляют своих клиентов ждать едва ли не часами, пока найдется «свободная машина». Как сказал один из читателей «Восток-Медиа», возмущённый взлетом цены на услуги такси, «за эту цену они в реальности не поедут даже летом по пустой дороге».