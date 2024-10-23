Придётся раскошелиться: услуги такси подорожали во Владивостоке из-за непогоды

Posted 23 октября, 00:26
Published 23 октября, 00:26
Modified 23 октября, 00:28
Updated 23 октября, 00:28
Сегодняшний день не стал исключением. И хотя утренний час пик, когда цены были ещё выше, уже миновал, добраться из одной части Владивостока в другую на такси, если у вас скромный бюджет, будет очень непросто.
Собственно, только короткие поездки — в пределах пары километров — обойдутся потенциальному пассажиру в 300-350 рублей. Если же вам нужно добраться, например, от «Фабрики „Заря“ на мыс Чуркина, в центр города из района БАМа и так далее, готовьтесь заплатить от 800 рублей (если вы скромно выбираете тариф „Эконом“) и выше.
Показательно, что те фирмы такси, которые — в теории — готовы предоставить услугу за меньшие деньги, в реальности просто заставляют своих клиентов ждать едва ли не часами, пока найдется «свободная машина». Как сказал один из читателей «Восток-Медиа», возмущённый взлетом цены на услуги такси, «за эту цену они в реальности не поедут даже летом по пустой дороге».
А вот если клиент соглашается уехать по более дорогому тарифу, автомобиль находится очень быстро.
Словом, владивостокцы уже привыкли к тому, что в непогоду такси — роскошь, а не средство передвижения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в краевом центре возникли проблемы с работой светофоров.