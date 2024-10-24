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Posted 24 октября, 07:23

Published 24 октября, 07:23

Modified 24 октября, 07:25

Updated 24 октября, 07:25

Ремонт линий электропередачи завершился в Приморском крае к отопительному сезону

К отопительному сезону в Приморском крае отремонтировали линии электропередачи

24 октября 2024, 07:23
Фото: 1MI

Ремонт линий электропередачи завершился в Приморском крае к отопительному сезону

Сюжет
Электроэнергия
В Приморском крае отопительный сезон стартовал ещё неделю назад — тепло стало поступать в социальные учреждения. К этому моменту в регионе было отремонтировано более 230 километров воздушных линий электропередачи.

О том, как Приморье готовилось к прохождению зимы и насколько объекты электроэнергетики, ЖКХ к нему готовы, доложил губернатор края Олег Кожемяко на заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Юрий Трутнев подчеркнул: климат Дальнего Востока суровый, и потому так важна планомерная и тщательная подготовка к зиме.

— Отопительный период уже наступил во всех регионах. В целом округ готов. Готовность котельных, тепловых сетей и жилищного фонда составляет более 98%. Общий запас твердого топлива по ДФО — 155%, жидкого — 119%. Но это не означает, что во всех регионах все спокойно. Мы должны помнить, что от обеспечения готовности к прохождению отопительного сезона зависит безопасность людей, — отметил полпред.

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал: завершение подключения к теплу жилого фонда в крае запланировано на 30 октября. Подготовка к отопительному сезону велась всерьёз, с учётом всех мелочей.

— Отремонтировано 234,4 километра воздушных линий электропередачи, приведены в порядок силовые трансформаторы, в том числе мощностью 110 киловольт и 35 киловольт. Заменено около трёх тысяч поврежденных изоляторов и 1590 опор. Расчищены на 60 процентов просеки воздушных линий. Всё идёт по плану, строго по графику, — сказал глава региона.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обстоят дела с началом отопительного сезона во Владивостоке.

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#Новости#Электроэнергия#ЛЭП#Энергетика#Приморский край
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