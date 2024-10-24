К отопительному сезону в Приморском крае отремонтировали линии электропередачи

Posted 24 октября, 07:23
Published 24 октября, 07:23
Modified 24 октября, 07:25
Updated 24 октября, 07:25
О том, как Приморье готовилось к прохождению зимы и насколько объекты электроэнергетики, ЖКХ к нему готовы, доложил губернатор края Олег Кожемяко на заседании совета Дальневосточного федерального округа под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Юрий Трутнев подчеркнул: климат Дальнего Востока суровый, и потому так важна планомерная и тщательная подготовка к зиме.
— Отопительный период уже наступил во всех регионах. В целом округ готов. Готовность котельных, тепловых сетей и жилищного фонда составляет более 98%. Общий запас твердого топлива по ДФО — 155%, жидкого — 119%. Но это не означает, что во всех регионах все спокойно. Мы должны помнить, что от обеспечения готовности к прохождению отопительного сезона зависит безопасность людей, — отметил полпред.
Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал: завершение подключения к теплу жилого фонда в крае запланировано на 30 октября. Подготовка к отопительному сезону велась всерьёз, с учётом всех мелочей.
— Отремонтировано 234,4 километра воздушных линий электропередачи, приведены в порядок силовые трансформаторы, в том числе мощностью 110 киловольт и 35 киловольт. Заменено около трёх тысяч поврежденных изоляторов и 1590 опор. Расчищены на 60 процентов просеки воздушных линий. Всё идёт по плану, строго по графику, — сказал глава региона.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обстоят дела с началом отопительного сезона во Владивостоке.