К отопительному сезону в Приморском крае отремонтировали линии электропередачи

— Отопительный период уже наступил во всех регионах. В целом округ готов. Готовность котельных, тепловых сетей и жилищного фонда составляет более 98%. Общий запас твердого топлива по ДФО — 155%, жидкого — 119%. Но это не означает, что во всех регионах все спокойно. Мы должны помнить, что от обеспечения готовности к прохождению отопительного сезона зависит безопасность людей, — отметил полпред.