В жилые дома Владивостока начали давать тепло — потрогайте батареи

Ответственные за теплоснабжение домов владивостокцев структуры — в частности АО «Дальневосточная генерирующая компания» — со своей стороны заверили, что летом и в начале осени была проведена тщательная проверка всех систем — дабы предотвратить возможные неисправности и гарантировать стабильное прохождение сезона. Кроме того, закуплен необходимый запас топлива, а сотрудники теплоснабжающей организации находятся в боевой готовности на случай, если всё же возникнут нештатные ситуации.