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Posted 24 октября, 06:14

Published 24 октября, 06:14

Modified 24 октября, 06:16

Updated 24 октября, 06:16

Во Владивостоке началось подключение к теплу жилого фонда

В жилые дома Владивостока начали давать тепло — потрогайте батареи

24 октября 2024, 06:14
Фото: 1MI

Во Владивостоке началось подключение к теплу жилого фонда

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Наш Город
Сегодня во Владивостоке началось подключение жилого фонда к теплоснабжению. Процесс займёт несколько дней.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: процесс подключения жилого фонда не может быть одновременным чисто по техническим причинам. Однако прилагаются все усилия, чтобы тепло пришло в дома горожан как можно быстрее.

— В соответствии с распоряжением главы города все управляющие компании приступили к раскручиванию тепловых узлов для подачи тепла в многоквартирные дома, — рассказал начальник управления по вопросам ТЭК администрации города Сергей Ткачёв. — Кроме того, ресурсоснабжающие организации переводят свое оборудование на зимний режим работы для обеспечения циркуляции теплоносителя, что позволит обеспечить дома теплом.

Ответственные за теплоснабжение домов владивостокцев структуры — в частности АО «Дальневосточная генерирующая компания» — со своей стороны заверили, что летом и в начале осени была проведена тщательная проверка всех систем — дабы предотвратить возможные неисправности и гарантировать стабильное прохождение сезона. Кроме того, закуплен необходимый запас топлива, а сотрудники теплоснабжающей организации находятся в боевой готовности на случай, если всё же возникнут нештатные ситуации.

Подключить более трёх тысяч домов к теплу сразу, по щелчку, невозможно. На это традиционно уходит несколько дней, и многое также зависит от управляющих компаний — когда их слесари придут в каждый дом, чтобы сбросить воздух.

Сергей Ткачёв особо подчеркнул, что точно по графику тепло придёт и в те дома, где в этом году проходили большие ремонтные работы на теплосетях.

Отметим, что важные социальные учреждения — детсады, школы, больницы, вузы — получали отопление с 18 октября и на сегодня почти все они с теплом.

— В одном детском саду выявлено повреждение системы, специалисты сегодня его устраняют, — отметил Сергей Ткачёв. — Есть несколько обращений о некачественном предоставлении услуги, хотя тепло подается — по этим объектам тоже сегодня работают инспекторы. В ближайшее время эти вопросы будут решены.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как подключаются к теплу соцучреждения.

Во Владивостоке подключены к отоплению более половины социальных объектов
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#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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