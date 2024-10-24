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Posted 24 октября, 01:01

Published 24 октября, 01:01

Modified 24 октября, 01:03

Updated 24 октября, 01:03

Месячная норма осадков выпала в некоторых районах Приморского края

Не поскупился: синоптики выяснили, где в Приморье были самые сильные осадки

24 октября 2024, 01:01
Фото: Изображение Midjourney

Месячная норма осадков выпала в некоторых районах Приморского края

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Погода
Прошедший над Приморским краем циклон на осадки не поскупился, поливал от души. Специалисты Примгидромета выяснили, где дожди лили сильнее всего.

Согласно предоставленным Примгидрометом данным, больше всего осадков (на 19 часов 23.10) выпало в Сосуново Тернейского района — 72 мм (месячная норма 98 мм), в Рудной Пристани — 71 мм (месячная норма) и в Ольге — 62 мм (при месячной норме 74 мм).

Далее в «почётную пятёрку» входят владивостокский микрорайон Садгород, но не сам Владивосток в целом — 60 мм, посёлок Терней — 56 мм и Партизанск — 55 мм.

На шестом месте — село Свиягино в Спасском районе — 50 мм, а вот на седьмом расположился Владивосток, в краевом центре выпало 44 мм осадков (при месячной норме в 67 мм). Не вошёл на этот раз наш город в первую тройку, ну оно и к лучшему.

Напомним, что до 25 октября во Владивостоке действует режим повышенной готовности, дорожные и коммунальные службы занимаются устранением последствий ливней.

Как они этим занимаются, «Восток-Медиа» сообщало ранее.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Дожди#Происшествия
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