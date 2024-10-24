Не поскупился: синоптики выяснили, где в Приморье были самые сильные осадки

На шестом месте — село Свиягино в Спасском районе — 50 мм, а вот на седьмом расположился Владивосток, в краевом центре выпало 44 мм осадков (при месячной норме в 67 мм). Не вошёл на этот раз наш город в первую тройку, ну оно и к лучшему.