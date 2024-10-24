Не поскупился: синоптики выяснили, где в Приморье были самые сильные осадки

Posted 24 октября, 01:01
Published 24 октября, 01:01
Modified 24 октября, 01:03
Updated 24 октября, 01:03
Согласно предоставленным Примгидрометом данным, больше всего осадков (на 19 часов 23.10) выпало в Сосуново Тернейского района — 72 мм (месячная норма 98 мм), в Рудной Пристани — 71 мм (месячная норма) и в Ольге — 62 мм (при месячной норме 74 мм).
Далее в «почётную пятёрку» входят владивостокский микрорайон Садгород, но не сам Владивосток в целом — 60 мм, посёлок Терней — 56 мм и Партизанск — 55 мм.
На шестом месте — село Свиягино в Спасском районе — 50 мм, а вот на седьмом расположился Владивосток, в краевом центре выпало 44 мм осадков (при месячной норме в 67 мм). Не вошёл на этот раз наш город в первую тройку, ну оно и к лучшему.
Напомним, что до 25 октября во Владивостоке действует режим повышенной готовности, дорожные и коммунальные службы занимаются устранением последствий ливней.
Как они этим занимаются, «Восток-Медиа» сообщало ранее.