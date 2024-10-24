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Posted 24 октября, 02:59

Published 24 октября, 02:59

Modified 24 октября, 03:01

Updated 24 октября, 03:01

Подрядчика из Якутии ждёт разговор в прокуратуре за потоп в доме на Толстого

Подрядчика из Якутии ждёт разговор в прокуратуре за потоп в доме на Толстого

24 октября 2024, 02:59
Фото: 1MI
Сюжет
Капитальный ремонт
После масштабного затопления дома №35 по улице Толстого во Владивостоке к разбирательству подключились надзорные органы. На место происшествия прибыли представители прокуратуры, чтобы оценить масштаб бедствия и зафиксировать повреждения.

После масштабного затопления дома №35 по улице Толстого во Владивостоке к разбирательству оперативно подключилась прокуратура. Исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Степан Коваль лично выехал на место происшествия, чтобы оценить масштаб бедствия и зафиксировать повреждения в квартирах девятого этажа.

Фото: prosecutor_pk

Жильцы затопленных квартир рассказывают, что подрядчик пообещал урегулировать ситуацию через страховую компанию. По их словам, сразу после вчерашнего потопа были составлены необходимые акты. Однако пострадавшие опасаются, что процесс возмещения ущерба может затянуться на долгие месяцы — пока пройдут все необходимые проверки и согласования, им придётся жить в промокших квартирах.

Фото: prosecutor_pk

Как ранее писало «Восток-Медиа», ремонтом крыши занимается индивидуальный предприниматель из Якутии.

Надзорное ведомство намерено тщательно проверить не только причины затопления, но и соблюдение сроков производства работ по капитальному ремонту. Особое внимание, наверняка, будет уделено вопросу, почему во время ремонта кровли и системы водоотведения не были приняты меры по защите жилых помещений от осадков. По результатам проверки прокуратура примет меры к виновникам инцидента согласно законодательству.

Как удалось выяснить редакции «Восток-Медиа», сегодня подрядчика ждут на обстоятельную беседу в прокуратуре. Также ему предстоит рассказать свой дальнейший план действий по этому дому.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что накануне из-за сильного ливня и вскрытой в ходе ремонта крыши оказались затоплены все шесть подъездов дома. Пострадало более 30 квартир.

Якутский бизнесмен «затопил» 30 квартир при ремонте крыши во Владивостоке
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