Подрядчика из Якутии ждёт разговор в прокуратуре за потоп в доме на Толстого

Надзорное ведомство намерено тщательно проверить не только причины затопления, но и соблюдение сроков производства работ по капитальному ремонту. Особое внимание, наверняка, будет уделено вопросу, почему во время ремонта кровли и системы водоотведения не были приняты меры по защите жилых помещений от осадков. По результатам проверки прокуратура примет меры к виновникам инцидента согласно законодательству.