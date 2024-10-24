Якутский бизнесмен «затопил» 30 квартир при ремонте крыши во Владивостоке

Posted 24 октября, 02:41
Published 24 октября, 02:41
Modified 24 октября, 02:43
Updated 24 октября, 02:43
Жильцы в ужасе рассказывают, что строители, разобрав крышу, даже не позаботились о защите квартир от дождя. Когда хлынул ливень, вода беспрепятственно полилась в квартиры — пострадало более 30 семей, причём больше всего досталось тем, кто живёт на верхних этажах. В некоторых подъездах дом протёк вплоть до шестого этажа.
«Как будто на улице оказались, только с потолка льёт», — возмущаются местные жители.
У жильцов есть подозрение, что подрядчик, занимающийся ремонтом кровли, недобросовестно отнесся к своим обязанностям и не защитил должным образом крышу от протеканий.
Возможно, индивидуальный предприниматель Доржиев Дугар Доржиевич, который, опять же, по словам жильцов, делает ремонт крыши в доме, из Якутии и он не знает о «прелестях» погоды Приморья. И, в частности то, что в октябре во Владивостоке льют проливные дожди.
Теперь, судя по договору с Фондом капитального ремонта, подрядчик должен будет не только закончить ремонт крыши, но еще и возместить пострадавшим ущерб.
Отметим, что благодаря многочисленным жалобам жильцов, инцидентом заинтересовалась Прокуратура и ведомство уже проводит проверку по данному инциденту.
Ситуация на Толстого, 35 удивительным образом перекликается с происшествием в доме №25 по улице Добровольского, где днём ранее произошла настоящая катастрофа. Там, по словам жильцов, часть кровли была сорвана ураганным ветром, что привело к масштабному затоплению.
В результате происшествия в доме на Добровольского оказались затоплены квартиры на разных этажах, вышла из строя электропроводка, а в первом подъезде пришлось остановить лифт из-за попадания воды в шахту. Более того, из-за намокания электроники домофонная система начала самопроизвольно воспроизводить музыку.
Жители обоих домов теперь вынуждены заниматься просушкой имущества и подсчётом убытков. Особую тревогу вызывает тот факт, что подобные ситуации становятся во Владивостоке печальной традицией — каждый сезон дождей приносит новые истории о затопленных домах. По данным новых медиа, вчера пострадали дома на Светланской и Постышева. Как сообщают комментаторы, там тоже идёт капитальный ремонт крыши.