Якутский бизнесмен «затопил» 30 квартир при ремонте крыши во Владивостоке

Жильцы в ужасе рассказывают, что строители, разобрав крышу, даже не позаботились о защите квартир от дождя. Когда хлынул ливень, вода беспрепятственно полилась в квартиры — пострадало более 30 семей, причём больше всего досталось тем, кто живёт на верхних этажах. В некоторых подъездах дом протёк вплоть до шестого этажа.