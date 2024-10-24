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Posted 24 октября, 00:06

Published 24 октября, 00:06

Modified 24 октября, 00:08

Updated 24 октября, 00:08

Синоптики Приморского края ведут наблюдение за тайфуном TRAMI

Придёт ли в Приморье TRAMI? Синоптики приглядывают за юбилейным тайфуном

24 октября 2024, 00:06
Фото: vostokmedia.com

Синоптики Приморского края ведут наблюдение за тайфуном TRAMI

Сюжет
Погода
Двадцатый, можно сказать, юбилейный тайфун TRAMI, зародившийся в тропических широтах, стал объектом пристального внимания специалистов Примгидромета. Обрушится ли он на Приморье и когда?

Глава Примгидромета Борис Кубай пояснил: приморские синоптики всегда держат все образующиеся в тропических широтах шторма под пристальным вниманием.

— Каждый из них вносит свою лепту в погодно-климатический баланс всего Дальнего Востока. Например, благодаря в том числе и их усилиям, блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении «выталкивают» впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море. Эти и другие факторы должны учитываться при составлении краткосрочных и среднесрочных прогнозов погоды, — рассказал он.

Также Борис Викторович отметил: TRAMI и 21-й тайфун, который вот-вот «вылупится» в южных морях, теоретически на погоду в Приморском крае влияния не окажут: тайфун № 20 обрушится на остров Хайнань, а № 21 «облагодетельствует» южное побережье острова Хонсю. Но некоторых приморцев TRAMI таки может огорчить — тех, кто сейчас отдыхает на море в Санье.

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#Новости#Погода#Владивосток#Тайфун#Приморский край#Тайфуны
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