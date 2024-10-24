Придёт ли в Приморье TRAMI? Синоптики приглядывают за юбилейным тайфуном

Также Борис Викторович отметил: TRAMI и 21-й тайфун, который вот-вот «вылупится» в южных морях, теоретически на погоду в Приморском крае влияния не окажут: тайфун № 20 обрушится на остров Хайнань, а № 21 «облагодетельствует» южное побережье острова Хонсю. Но некоторых приморцев TRAMI таки может огорчить — тех, кто сейчас отдыхает на море в Санье.