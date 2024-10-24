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Posted 23 октября, 23:25

Published 23 октября, 23:25

Modified 23 октября, 23:27

Updated 23 октября, 23:27

Циклон покидает Приморский край, дожди прекратились

Прощай, циклон: порадует ли сегодня погода жителей Приморского края?

23 октября 2024, 23:25
Фото: vostokmedia.com

Циклон покидает Приморский край, дожди прекратились

Сюжет
Погода
Циклон, принёсший вчера в Приморский край проливные дожди (поливало от души), покидает регион. Вслед ему приходит классическая погода октября — нежарко, но без осадков.

Примгидромет сообщает: практически на всей территории края, за исключением северов, где ещё возможен небольшой дождь, сегодня, в четверг, установится погода без осадков. Ветер северо-западный и северный — умеренный, а у моря — сильный. Нежарко — максимально воздух прогреется до +14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+12°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморском крае выпало больше всего осадков.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Прогноз
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