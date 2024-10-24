Прощай, циклон: порадует ли сегодня погода жителей Приморского края?

Примгидромет сообщает: практически на всей территории края, за исключением северов, где ещё возможен небольшой дождь, сегодня, в четверг, установится погода без осадков. Ветер северо-западный и северный — умеренный, а у моря — сильный. Нежарко — максимально воздух прогреется до +14°C.