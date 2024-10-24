Прощай, циклон: порадует ли сегодня погода жителей Приморского края?

Posted 23 октября, 23:25
Published 23 октября, 23:25
Modified 23 октября, 23:27
Updated 23 октября, 23:27
Примгидромет сообщает: практически на всей территории края, за исключением северов, где ещё возможен небольшой дождь, сегодня, в четверг, установится погода без осадков. Ветер северо-западный и северный — умеренный, а у моря — сильный. Нежарко — максимально воздух прогреется до +14°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+12°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморском крае выпало больше всего осадков.