Улицу Мордовцева во Владивостоке преобразят — при поддержке бизнеса

Улица Мордовцева много повидала на своём веку: однажды в начале нулевых вместо сквера и клумбы здесь появилась «многоэтажная парковка», лет семь назад на ней вводили левостороннее движение, да и сегодня её отнюдь не украшают бетонные блоки, разделяющие полосы движения. Поэтому стремление администрации города и представителей крупного бизнеса превратить улицу в зелёный уголок с широкими тротуарами не может не радовать. Эта улица создана для уюта и спокойных прогулок в центре города.