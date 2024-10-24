Улицу Мордовцева во Владивостоке преобразят — при поддержке бизнеса

Posted 24 октября, 05:54
Published 24 октября, 05:54
Modified 24 октября, 05:56
Updated 24 октября, 05:56
В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: проект кардинального преображения этого участка города разработан и будет воплощён в жизнь мэрией краевого центра и банком «ВТБ».
Улица Мордовцева много повидала на своём веку: однажды в начале нулевых вместо сквера и клумбы здесь появилась «многоэтажная парковка», лет семь назад на ней вводили левостороннее движение, да и сегодня её отнюдь не украшают бетонные блоки, разделяющие полосы движения. Поэтому стремление администрации города и представителей крупного бизнеса превратить улицу в зелёный уголок с широкими тротуарами не может не радовать. Эта улица создана для уюта и спокойных прогулок в центре города.
— Благоустройство исторического центра — одна из приоритетных задач в рамках мастер-плана развития Владивостока. Благодаря поддержке ВТБ будет реализован проект пешеходной зоны на улице Мордовцева. Здесь появится современное общественное пространство, привлекательное для жителей, гостей города и бизнеса, — прокомментировал мэр Владивостока Константин Шестаков.
Работы стартуют уже весной следующего года. Когда они будут завершены, Мордовцева по сути станет общественным пространством со сквером и искусственным рельефом, где машины будут двигаться по одной полосе, а для пешеходов появятся зоны статичного отдыха и тематическая инсталляция. Не забудут и про автомобилистов, устроив парковочные места.
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