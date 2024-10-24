vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 05:54

Published 24 октября, 05:54

Modified 24 октября, 05:56

Updated 24 октября, 05:56

Власти Владивостока готовятся к преображению улицы Мордовцева

Улицу Мордовцева во Владивостоке преобразят — при поддержке бизнеса

24 октября 2024, 05:54
Фото: vlc.ru

Власти Владивостока готовятся к преображению улицы Мордовцева

Сюжет
Наш Город
Улицу Мордовцева — небольшой, но важный участок Владивостока от Алеутской до Океанского проспекта — ждёт преображение. Ее не просто отремонтируют, это будет красотка и конфетка.

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: проект кардинального преображения этого участка города разработан и будет воплощён в жизнь мэрией краевого центра и банком «ВТБ».

Улица Мордовцева много повидала на своём веку: однажды в начале нулевых вместо сквера и клумбы здесь появилась «многоэтажная парковка», лет семь назад на ней вводили левостороннее движение, да и сегодня её отнюдь не украшают бетонные блоки, разделяющие полосы движения. Поэтому стремление администрации города и представителей крупного бизнеса превратить улицу в зелёный уголок с широкими тротуарами не может не радовать. Эта улица создана для уюта и спокойных прогулок в центре города.

Фото: vlc.ru
— Благоустройство исторического центра — одна из приоритетных задач в рамках мастер-плана развития Владивостока. Благодаря поддержке ВТБ будет реализован проект пешеходной зоны на улице Мордовцева. Здесь появится современное общественное пространство, привлекательное для жителей, гостей города и бизнеса, — прокомментировал мэр Владивостока Константин Шестаков.

Работы стартуют уже весной следующего года. Когда они будут завершены, Мордовцева по сути станет общественным пространством со сквером и искусственным рельефом, где машины будут двигаться по одной полосе, а для пешеходов появятся зоны статичного отдыха и тематическая инсталляция. Не забудут и про автомобилистов, устроив парковочные места.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кому власти Владивостока готовы отдать 100 000 рублей.

Во Владивостоке ищут 15 молодых людей, чтобы дать им по 100 000 рублей
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Улицы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика