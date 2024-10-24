Все работы хороши, выбирай на вкус, сказали школьникам Владивостока. И они выбирают

Posted 24 октября, 04:42
Published 24 октября, 04:42
Modified 24 октября, 04:44
Updated 24 октября, 04:44
Именно сегодняшним ученикам 9-х классов совсем скоро предстоит сделать первый важный в жизни выбор: продолжить учёбу в школе после сдачи ОГЭ или отправиться в колледж или училище и одновременно со средним образованием получить профессию. Какую? А вот их сколько — ходи, смотри, прислушивайся к себе — где сердце ёкнет, где в душе что-то откликнется?
На площадке Дворца детского творчества Владивостока собрались представители шести колледжей города: Региональный технический колледж, Владивостокский судостроительный колледж, Приморский политехнический колледж, Колледжа машиностроения и транспорта, Владивостокский педагогический колледж и Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза. Они не только рассказывают ребятам о том, каким профессиям обучают, но и сразу уточняют условия поступления и необходимые требования.
— У фестиваля говорящее название — «Вкус профессии». Здесь ребята могут, как говорится, и на ощупь, и на «вкус» попробовать те специальности, которым обучают в нашем городе. Вместе с коллегами из учреждений профобразования мы сегодня решили объединиться и показать школьникам те профессии, которым можно научиться в наших колледжах, которые на сегодняшний день востребованы на рынке труда, — отмечает директор Дворца детского творчества Андрей Волков.
Подобное мероприятие — такое масштабное и солидное — во Владивостоке проходит впервые. Каждый колледж стремиться показать себя с лучшей стороны, заинтересовать потенциальных студентов. Владивостокский судостроительный колледж привез действующий макет судового двигателя, а Региональный технический колледж — 3D-принтер. Настоящую творческую мастерскую организовал Приморский политехнический колледж, давая ребятам возможность смастерить поделку из гипса или нарисовать картину отпечатками рук. А Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза вообще зашёл, можно сказать, с козырей — на фестивале он учит всех желающих делать сладкую вату. И лакомиться можно тут же.
Девятиклассники Владивостока оценили профориентационный фестиваль — здесь многолюдно, шумно и в то же время царит очень деловая атмосфера. Чай, не только развлекаться пришли — будущее себе выбирать, дорогу жизни!
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