Все работы хороши, выбирай на вкус, сказали школьникам Владивостока. И они выбирают

Именно сегодняшним ученикам 9-х классов совсем скоро предстоит сделать первый важный в жизни выбор: продолжить учёбу в школе после сдачи ОГЭ или отправиться в колледж или училище и одновременно со средним образованием получить профессию. Какую? А вот их сколько — ходи, смотри, прислушивайся к себе — где сердце ёкнет, где в душе что-то откликнется?