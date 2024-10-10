Расходы краевого бюджета на образование увеличатся на 22 миллиарда к 2027 году

Сфера образования в Приморском крае ежегодно показывает положительную динамику, это красноречиво показывают цифры — если в 2022 году на образование было выделено 30 миллиардов рублей, то уже в 2024-м эта статья расходов выросла до 36 миллиардов, а в 2025 году — до 42 миллиардов рублей. Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступивший перед участниками обсуждений, к 2027-му году в краевом бюджете расходы на сферу образования увеличатся до 52 миллиардов рублей.