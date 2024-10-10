Расходы краевого бюджета на образование увеличатся на 22 миллиарда к 2027 году

Posted 10 октября, 06:35
Published 10 октября, 06:35
Modified 10 октября, 06:37
Updated 10 октября, 06:37
Сфера образования в Приморском крае ежегодно показывает положительную динамику, это красноречиво показывают цифры — если в 2022 году на образование было выделено 30 миллиардов рублей, то уже в 2024-м эта статья расходов выросла до 36 миллиардов, а в 2025 году — до 42 миллиардов рублей. Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступивший перед участниками обсуждений, к 2027-му году в краевом бюджете расходы на сферу образования увеличатся до 52 миллиардов рублей.
В Приморье функционирует более тысячи образовательных организаций, в отрасли трудится более 54 тысяч работников, в том числе более 20 тысяч педагогов, которые обучают 377 тысяч ребят. Глава региона отметил, что система образования — один из главных приоритетов социально-экономической политики края, которая в последующем и будет сопровождаться теми ребятами, кто получил свои знания, навыки в учебных заведениях.
«Образование сегодня является основным направлением политики нашей страны, к проблемам отрасли обращены все взгляды государственных деятелей. От этого зависит качество жизни, ведь именно с его помощью люди получают необходимые знания, навыки, чтобы конкурировать, развиваться, идти вперед. А, значит, и наша с вами работа заключается в том, чтобы внести свой личный вклад в обеспечение образовательного равенства для каждого школьника и повышение качества образования в целом в Приморском крае», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Именно такой подход является основой при формировании бюджета. И этот приоритет ярко выражен в цифрах, отраженных в краевом бюджете. По словам главы региона, сфера образования будет наращивать темпы развития.
«Создаем современные условия в школах, детских садах, благоустраиваем территории, школьные стадионы и спортивные залы. И мы продолжим развивать это направление. Наша с вами задача не только обучить детей основным школьным предметам, но и дать им всестороннее развитие, помочь расширить свой кругозор», — говорит губернатор.
Олег Кожемяко рассказал присутствующим, что в регионе идет активная работа по возвращению в госсобственность детских оздоровительных лагерей. Это естественно, что Приморье с его потенциалом должен стать курортной зоной летнего отдыха детей за счет тех летних оздоровительных лагерей, которые с помощью прокуратуры Приморского края возвращаются в ведение региона.
«А также за счет той большой работы, которую мы проводим с муниципальными образованиями. Я надеюсь, что несколько новых лагерей заработают уже с 2025 года. Большим шагом в этом направлении стало приобретение в краевую собственность детского оздоровительного лагеря „Юнга“. Уже в это лето в нем отдохнули более тысячи детей, в том числе более 500 детей участников спецоперации и 30 ребят из Луганской народной республики. По распоряжение президента в ведение региона передан лагерь „Маяк“, в этом году он уже провел полноценные смены», — рассказал глава региона.
Большая работа ведется правительством для повышения престижа педагогической профессии и привлечения талантливых кадров. Для этого ежегодно улучшаются условия труда и сохраняется достаточно высокий темп роста средней заработной платы.
«Сегодня отрасль демонстрирует позитивную динамику повышения качества образования. Наши выпускники показывают достойные результаты по итоговой аттестации — количество 100-балльников увеличилось в два раза. С 1 сентября текущего года в системе общего образования введена новая программа — Основа безопасности и защиты Родины. Ребята научатся культуре безопасности жизни и усвоят главный принцип защиты Отечества, а также овладеют базовыми навыками применения беспилотных летательных аппаратов. Необходимое оборудование сегодня поставляется в школы региона. 100 процентов педагогов прошли обучение по этому предмету и будут обучать детей в 2025 году», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Чтобы проводить военные сборы в новом учебном году открыты филиалы учебно-методического центра «Авангард» на территории Черниговского района, Дальнегорска, Уссурийска, Артема и Находки. Функционирование этих филиалов обеспечивается за счет средств краевого бюджета.
Как уточнил губернатор Приморья, практически в каждом учебном заведении проходят и будут проходить те или иные преобразования, которые создают более комфортные условия для работы учителей и получения знаний учениками.
Министр образования Приморья Эльвира Шамонова отметила, что в бюджете Приморья в 2025–2027 годах серьезный акцент сделан на развитии образовательной инфраструктуры. Так, на период до 2028 года в регионе планируется строительство семи школ как в городах, так и в селах Приморья. Сельские школы запланированы в Лазовском, Пожарском и Партизанском муниципальных округах.
В 2025 году продолжится субсидирование капитальных ремонтов краевых и муниципальных образовательных учреждений. На эти цели в бюджете региона выделено более 900 миллионов рублей.
«В 2025 году будет направлено 184 миллиона рублей на капитальный ремонт четырех детских оздоровительных лагерей в Находкинском городском округе, Кировском и Черниговском муниципальных округах, а также краевого лагеря Юнга. В 2025 году в бюджете предусматриваются расходы на оформление школьных пространств, модернизацию школьных столовых. У 20 школ будет возможность получить грант в размере пять миллионов рублей на обновление пространств или модернизацию столовых», — пояснила Эльвира Шамонова.
Напомним, с 7 по 10 октября в Приморье проходило обсуждение проекта бюджета на 2025 год и плановый период 26-27 годов. За три дня жители региона рассмотрели бюджеты во всех сферах — ЖКХ, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, дорожного и лесного хозяйства, культуры, спорта, социальной политики, образования, профессионального образования и занятости, а также здравоохранения.