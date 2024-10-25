Пока сухо: в Приморском крае погода без осадков, но надолго ли?

Сегодня днём край — по сообщениям специалистов Примгидромета — будет находиться под властью циклона. Погода спокойная, без осадков, но вот ветер сильный, а значит, будет прохладно — несмотря на то, что воздух прогреется до +19°C (между прочим, по краю ночью уже до -7 градусов по Цельсию).



Во Владивостоке небо почти ясное, с небольшой облачностью. Без осадков, ветер будет сильным и южным. Температура воздуха +15°C и даже ночью пока что без заморозков.