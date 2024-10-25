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Posted 24 октября, 23:25

Published 24 октября, 23:25

Modified 24 октября, 23:27

Updated 24 октября, 23:27

Ясная сухая погода порадует жителей Приморского края

Пока сухо: в Приморском крае погода без осадков, но надолго ли?

24 октября 2024, 23:25
Фото: vostokmedia.com

Ясная сухая погода порадует жителей Приморского края

Сюжет
Погода
В конце рабочей недели погода решила по возможности порадовать жителей Приморского края — хотя бы пару дней без дождей и слякоти им подарить.

Сегодня днём край — по сообщениям специалистов Примгидромета — будет находиться под властью циклона. Погода спокойная, без осадков, но вот ветер сильный, а значит, будет прохладно — несмотря на то, что воздух прогреется до +19°C (между прочим, по краю ночью уже до -7 градусов по Цельсию).

Во Владивостоке небо почти ясное, с небольшой облачностью. Без осадков, ветер будет сильным и южным. Температура воздуха +15°C и даже ночью пока что без заморозков.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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