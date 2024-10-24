Ждем очередную порцию воды: мощный циклон может ударить по Приморью — когда?

Posted 24 октября, 01:26
Published 24 октября, 01:26
Modified 24 октября, 01:29
Updated 24 октября, 01:29
Портал «Маглипогода» предупреждал жителей региона о надвигающемся циклоне. Жуткие дожди обрушились на Приморье 22 октября и длились вплоть до вчерашнего вечера. В некоторых районах непогода продолжилась даже ночью.
Несмотря на стабилизацию синоптической обстановки, ситуация может опять измениться из-за еще одного циклона, сообщает основатель сайта Руслан Юрковский. По словам метеоблогера, лучше учесть возможное ухудшение погоды при планировании ближайших выходных.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых уголках Приморского края выпала месячная норма осадков всего за 19 часов.