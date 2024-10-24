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Posted 24 октября, 01:26

Published 24 октября, 01:26

Modified 24 октября, 01:29

Updated 24 октября, 01:29

Ухудшение погоды вновь ожидается в Приморском крае

Ждем очередную порцию воды: мощный циклон может ударить по Приморью — когда?

24 октября 2024, 01:26
Фото: 1MI

Ухудшение погоды вновь ожидается в Приморском крае

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Погода
В Приморском крае только выглянуло солнышко, но, судя по всему, ненадолго. Ведь новый циклон может принести осадки уже в ближайшие дни.

Портал «Маглипогода» предупреждал жителей региона о надвигающемся циклоне. Жуткие дожди обрушились на Приморье 22 октября и длились вплоть до вчерашнего вечера. В некоторых районах непогода продолжилась даже ночью.

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Несмотря на стабилизацию синоптической обстановки, ситуация может опять измениться из-за еще одного циклона, сообщает основатель сайта Руслан Юрковский. По словам метеоблогера, лучше учесть возможное ухудшение погоды при планировании ближайших выходных.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых уголках Приморского края выпала месячная норма осадков всего за 19 часов.

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