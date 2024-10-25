Себе оставьте свои отходы: дикие животные показали, что делать с мусором — видео

Posted 25 октября, 00:31
Published 25 октября, 00:31
Modified 25 октября, 00:38
Updated 25 октября, 00:38
Предположительно, пакет принесло в заповедник ветром, который бушевал несколько дней на территории Приморья.
Обнаружив чужеродную вещь, две дикие харзы решили вопрос оперативно и радикально: утащили его прочь с территории.
— Пакет не показался животным интересным, они вынесли его за кадр, где позже пластиковый мусор и нашли сотрудники «Земли леопарда» во время работы с фотоловушками, — рассказали в пресс-службе нацпарка, уточнив, что трагедии не произошло: харзы не стали пробовать пакет на вкус, не запутались в нем и так далее. А ведь нередко целлофановые пакеты и другие отходы животные принимают за пищу. В желудочно-кишечном тракте подобные пластиковые отходы не перевариваются, что представляет серьёзную угрозу для жизни зверей, ведь это может вызвать непроходимость и другие опасные состояния.
— Можно сказать, что в целом всё закончилось благополучно, но факт налицо: человеческий мусор со свалок может проникать в заповедные зоны, где ему совершенно не место, — отметили в пресс-службе «Земли леопарда». — Любые загрязнения вблизи заповедных зон могут нести необратимые последствия для уникальной флоры и фауны Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как будет меняться политика по переработке мусора в Приморском крае.