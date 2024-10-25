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Posted 25 октября, 00:31

Published 25 октября, 00:31

Modified 25 октября, 00:38

Updated 25 октября, 00:38

Против мусора в нацпарке в Приморском крае выступают даже животные

Себе оставьте свои отходы: дикие животные показали, что делать с мусором — видео

25 октября 2024, 00:31
Фото: Изображение Midjourney

Против мусора в нацпарке в Приморском крае выступают даже животные

Сюжет
Земля леопарда
Отходам человеческой жизнедеятельности в заповеднике не место. Это дали ясно понять людям две харзы, обнаружившие в национальном парке «Земля леопарда» целлофановый пакет.

Предположительно, пакет принесло в заповедник ветром, который бушевал несколько дней на территории Приморья.

Обнаружив чужеродную вещь, две дикие харзы решили вопрос оперативно и радикально: утащили его прочь с территории.

Видео: amurleo_land.

— Пакет не показался животным интересным, они вынесли его за кадр, где позже пластиковый мусор и нашли сотрудники «Земли леопарда» во время работы с фотоловушками, — рассказали в пресс-службе нацпарка, уточнив, что трагедии не произошло: харзы не стали пробовать пакет на вкус, не запутались в нем и так далее. А ведь нередко целлофановые пакеты и другие отходы животные принимают за пищу. В желудочно-кишечном тракте подобные пластиковые отходы не перевариваются, что представляет серьёзную угрозу для жизни зверей, ведь это может вызвать непроходимость и другие опасные состояния.

— Можно сказать, что в целом всё закончилось благополучно, но факт налицо: человеческий мусор со свалок может проникать в заповедные зоны, где ему совершенно не место, — отметили в пресс-службе «Земли леопарда». — Любые загрязнения вблизи заповедных зон могут нести необратимые последствия для уникальной флоры и фауны Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как будет меняться политика по переработке мусора в Приморском крае.

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#Новости#Видео#Земля леопарда#Нацпарк#Приморский край#Живая природа#Приморье
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