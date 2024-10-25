Себе оставьте свои отходы: дикие животные показали, что делать с мусором — видео

— Пакет не показался животным интересным, они вынесли его за кадр, где позже пластиковый мусор и нашли сотрудники «Земли леопарда» во время работы с фотоловушками, — рассказали в пресс-службе нацпарка, уточнив, что трагедии не произошло: харзы не стали пробовать пакет на вкус, не запутались в нем и так далее. А ведь нередко целлофановые пакеты и другие отходы животные принимают за пищу. В желудочно-кишечном тракте подобные пластиковые отходы не перевариваются, что представляет серьёзную угрозу для жизни зверей, ведь это может вызвать непроходимость и другие опасные состояния.