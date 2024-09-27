Визит главы Приморья в Москву: новая ТОР, мусорная реформа и электрификация региона

Олег Кожемяко довольно умело использует рабочие поездки в Москву, в результате которых регион всегда получает новые возможности для развития. При этом глава края тщательно прорабатывает те предложения, которые «везет» на одобрение в федеральные ведомства. В этот раз губернатор привез в столицу пул предложений, многие из которых ранее были одобрены президентом на встрече в рамках ВЭФ. Поэтому предложения от главы региона быстро получили поддержку в федеральных ведомства. Подобный успех связан с тем, что Кожемяко хорошо знает, как работать с федеральным центром и каким образом нужно доносить инициативы из региона.