Визит главы Приморья в Москву: новая ТОР, мусорная реформа и электрификация региона

Posted 27 сентября, 03:55
Published 27 сентября, 03:55
Modified 27 сентября, 03:57
Updated 27 сентября, 03:57
Последние месяцы в Приморье происходили события, которые требуют не только принятия грамотных управленческих решений со стороны губернатора края и правительства региона, но также согласования и помощи федерального центра. Чего стоит только августовское отключение электроэнергии по всему югу Приморья, требующиеся изменения в мусорной реформе или внесение предложений по созданию международной территории опережающего развития.
Именно поэтому глава региона отправился в московскую командировку, заранее проработав целый пул предложений для лоббирования интересов Приморья, и его предложения и инициативы получили одобрение в высоких кабинетах.
Московской командировке предшествовала встреча главы региона с президентом России Владимиром Путиным в рамках девятого Восточного экономического форума, по итггам которой регион получил новые возможности для развития.
Президент и губернатор Приморья обсудили продолжение строительства дороги Владивосток — Находка — порт Восточный, модернизацию ж/д путей Восточного полигона, реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток, донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог, а также развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет построен федеральный круглогодичный морской курорт.
Также говорили о строительстве спортивных объектов на Русском острове, жилья для сотрудников и преподавателей, инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке, а также создании международной территории опережающего развития в Приморском крае.
«По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Сентябрь вообще получился крайне результативным для Приморья с точки зрения принятых решений на федеральном уровне. Высокий темп был задал именно по итогам встречи президента РФ и губернатора края, где стороны достигли договорённостей. И очевидно, что нынешняя поездка Олега Кожемяко в Москву является логическим продолжением этого процесса.
Заявив о необходимости изменения системы обращения с твердыми бытовыми отходами в Приморье, Олег Кожемяко от слов сразу перешел к делу — ряд вопросов в этой сфере решить без федеральной поддержки невозможно. Изначально мусорная реформа была запущена с просчётами, и теперь силами губернатора находится на «перезагрузке».
В Москве Олег Кожемяко обсудил проводимые корректировки, создание в Приморском крае мощностей по переработке коммунальных отходов и закупку спецтехники с генеральным директором Российского экологического оператора (ППК РЭО) Денисом Буцаевым.
По словам Олега Кожемяко, достигнутые договоренности позволят Приморью навести порядок в сфере обращения с отходами. Требуемые изменения будут способствовать исполнению поручений президента, связанных с переходом российских регионов к системе замкнутого цикла.
«Определились с развитием такой важной и нужной отрасли, как утилизация коммунальных отходов. В ней накопились определенные проблемы — практически в каждом муниципалитете техника не справляется с вывозом мусора, не хватает контейнеров, мощностей по переработке. Обсудили все эти вопросы и приняли решения, на реализацию которых заложим средства в бюджете-2025. Это закупка дополнительных мусоровозов, контейнеров. Кроме того, Российский экологический оператор поможет с приобретением мусоросортировочных, перегрузочных станций. Работа в этом направлении и поддержка со стороны правительства России по лизингу техники дадут возможность организовать систему по своевременному вывозу отходов, переработке ТКО, наведению порядка в этой отрасли», — Отметил Олег Кожемяко.
По данным регионального правительства, на территории края планируется разместить современные, экологически безопасные комплексы по сортировке и утилизации мусора. Все проекты реализуются на основе концессионных соглашений. Их общая стоимость составляет 17,8 миллиарда рублей, примерная мощность обработки — 519 тысяч тонн в год.
Ситуация с выключением света по югу Приморья в августе была тщательно проанализирована, и выводы, сделанные региональными властями, легли в основу предложений и инициатив, которые глава края озвучил в Москве. Обратившись в Минэнерго, Олег Кожемяко инициировал модернизацию и строительство новых объектов. В федеральном центре глава региона встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
Так, в планах модернизации системы энергоснабжения — увеличение мощности Партизанской ГРЭС на 280 МВт, Владивостокской ТЭЦ 2 — на 77 МВт, Артемовской ТЭЦ-2 — на 440 МВт. В результате мощность энергосистемы Приморья должна увеличиться с 2,7 ГВт до 3,5 ГВт.
Отдельно обсудили создание новых электрических сетей в Хасанском округе, где по нацпроекту «Пять морей и озеро Байкал» будет строиться круглогодичный морской курорт. А предстоящее строительство ГАЭС в Приморье станет для региона настоящим прорывом в топливно-энергетическом комплексе. Сергей Цивилев поручил проработать вопрос строительства гидроаккумулирующей электростанции, которая способна не только производить, но и аккумулировать электроэнергию.
«Прорабатываем возможность строительства ТЭЦ на базе Новошахтинского угольного разреза и строительства гидроаккумулирующей электростанции в Надеждинском районе», — отметил губернатор Приморья, добавив, что новая ТЭЦ на базе Новошахтинского угольного месторождения рассчитана на мощность в 400 МВт.
Отдельного внимания заслуживает прошедшее в Госдуме заседания под руководством заместителя председателя Государственной Думы РФ Ирины Яровой, в ходе которого глава региона представил целевую модель международной ТОР, которая будет создана в Приморье и начнет действовать уже в 2025 году.
Представленная губернатором Приморья модель включает предложения по безвизовому порядку въезда инвесторов и работников МТОР, валютным операциям, отсутствию экспортных ограничений, валюте уставного капитала, налогу на недвижимость, НДС, НДФЛ.
«Принятие этих решений сподвигло бы к привлечению иностранных инвестиций из дружественных стран. Нам необходимо это сделать. Международная территория опережающего развития даст возможность реализовывать самые современные и высокотехнологичные проекты. Поправки в законопроект перед вторым чтением позволят создать лучший льготный механизм, который будет привлекать иностранных инвесторов и позволит российским инвесторам работать по международным стандартам», — заявил глава региона.
Инициатива Олега Кожемяко ляжет в основу изменений законопроекта, который в Госдуме проходит второе чтение. Об этом по итогам совещания заявила Ирина Яровая, отметив, что предложения, которые прозвучали от регионов, будут взяты в проработку.
«Необходимо создать такие условия, которые бы полностью копировали или даже превосходили лучшие мировые практики. Учитывая, что мы собираемся привлекать инвесторов из Китая и Беларуси, необходимо опираться на их собственный опыт создания преференциальных режимов и участия в схожих проектах», — сказал Олег Кожемяко.
Олег Кожемяко довольно умело использует рабочие поездки в Москву, в результате которых регион всегда получает новые возможности для развития. При этом глава края тщательно прорабатывает те предложения, которые «везет» на одобрение в федеральные ведомства. В этот раз губернатор привез в столицу пул предложений, многие из которых ранее были одобрены президентом на встрече в рамках ВЭФ. Поэтому предложения от главы региона быстро получили поддержку в федеральных ведомства. Подобный успех связан с тем, что Кожемяко хорошо знает, как работать с федеральным центром и каким образом нужно доносить инициативы из региона.
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