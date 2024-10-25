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Posted 24 октября, 23:52

Published 24 октября, 23:52

Modified 24 октября, 23:54

Updated 24 октября, 23:54

Синоптики Приморского края наблюдают за очередным тайфуном

Снег или нет: чего ждать Приморью от тайфуна № 21 — прогноз главы Примгидромета

24 октября 2024, 23:52
Фото: vostokmedia.com

Синоптики Приморского края наблюдают за очередным тайфуном

Сюжет
Погода
Тайфун, пока не имеющий имени, но обладающий «счастливым» номером 21, перемещается из тропических широт выше, к Японии и Приморскому краю. Но какое влияние он окажет на погоду в Приморье?

Глава Примгидромета Борис Кубай успокоил жителей Приморья: тайфун № 21 пройдёт достаточно далеко от Приморья, чтобы обрушить на него ливни, но при этом всё же отразиться на характере погоды в регионе.

— В начале ноября он приблизится к острову Хонсю и подбросит в Японское море большую массу тёплого воздуха, — сказал Борис Кубай. — А это значит, что снега во Владивостоке пока не ждем.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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