Снег или нет: чего ждать Приморью от тайфуна № 21 — прогноз главы Примгидромета

Posted 24 октября, 23:52
Published 24 октября, 23:52
Modified 24 октября, 23:54
Updated 24 октября, 23:54
Глава Примгидромета Борис Кубай успокоил жителей Приморья: тайфун № 21 пройдёт достаточно далеко от Приморья, чтобы обрушить на него ливни, но при этом всё же отразиться на характере погоды в регионе.
— В начале ноября он приблизится к острову Хонсю и подбросит в Японское море большую массу тёплого воздуха, — сказал Борис Кубай. — А это значит, что снега во Владивостоке пока не ждем.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какая погода будет в Приморье в конце рабочей недели.