Аварийный порыв на теплосети экстренно устраняют во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: вечером 25 октября в процессе запуска тепла в жилые дома случился порыв на теплотрассе по улице Русской, 62. Горячая вода пропала в нескольких домах и социальных объектах на Русской, Бородинской и Кутузова.