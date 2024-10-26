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Posted 26 октября, 03:37

Published 26 октября, 03:37

Modified 26 октября, 03:39

Updated 26 октября, 03:39

Во Владивостоке ликвидируют порыв на теплосети

Аварийный порыв на теплосети экстренно устраняют во Владивостоке

26 октября 2024, 03:37

Во Владивостоке ликвидируют порыв на теплосети

Сюжет
ЖКХ
Аварийные бригады оперативно устраняют порыв на сетях теплотрассы в районе улицы Русской во Владивостоке. Ориентировочный срок окончания работ — к вечеру субботы.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: вечером 25 октября в процессе запуска тепла в жилые дома случился порыв на теплотрассе по улице Русской, 62. Горячая вода пропала в нескольких домах и социальных объектах на Русской, Бородинской и Кутузова.

В данный момент бригада рабочих ведёт аварийно-восстановительные работы.

Работы планируется завершить к концу дня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ведётся подключение домов Владивостока к теплу.

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#Владивосток#ЖКХ#Порыв#Приморский край#Авария
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