Аварийный порыв на теплосети экстренно устраняют во Владивостоке

Posted 26 октября, 03:37
Published 26 октября, 03:37
Modified 26 октября, 03:39
Updated 26 октября, 03:39
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: вечером 25 октября в процессе запуска тепла в жилые дома случился порыв на теплотрассе по улице Русской, 62. Горячая вода пропала в нескольких домах и социальных объектах на Русской, Бородинской и Кутузова.
В данный момент бригада рабочих ведёт аварийно-восстановительные работы.
Работы планируется завершить к концу дня.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ведётся подключение домов Владивостока к теплу.