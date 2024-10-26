Дожди и снег заказывали? Осадки испортят воскресенье в Приморском крае. И среду тоже

Posted 26 октября, 06:42
Published 26 октября, 06:42
Modified 26 октября, 06:44
Updated 26 октября, 06:44
Дожди со снегом начнутся на северах Приморского края завтра рано утром и постепенно распространяться на весь край. День будет холодным — воздух прогреется максимум до +7 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет.
В краевом центре утром небольшой дождь, днем с неба капать будет периодически. Облачно, сильный ветер и нежарко.
Затем небесная канцелярия обещает пару спокойных дней: в понедельник и во вторник, 28 и 29 октября, над краем антициклон. Без осадков, днем от +5 °C на севере до +14 °C на юге.
В среду с прохождением атмосферного фронта местами пройдут небольшие и умеренные дожди, но в целом будет тепло — до +15 °C.
Во Владивостоке в понедельник и во вторник без осадков. Ночи холодные, +1…+3 °C, днём +9…+12 °C. В среду временами дождь, немного похолодает.
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