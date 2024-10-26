Дожди и снег заказывали? Осадки испортят воскресенье в Приморском крае. И среду тоже

Затем небесная канцелярия обещает пару спокойных дней: в понедельник и во вторник, 28 и 29 октября, над краем антициклон. Без осадков, днем от +5 °C на севере до +14 °C на юге.



В среду с прохождением атмосферного фронта местами пройдут небольшие и умеренные дожди, но в целом будет тепло — до +15 °C.



Во Владивостоке в понедельник и во вторник без осадков. Ночи холодные, +1…+3 °C, днём +9…+12 °C. В среду временами дождь, немного похолодает.