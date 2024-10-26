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Posted 26 октября, 06:42

Published 26 октября, 06:42

Modified 26 октября, 06:44

Updated 26 октября, 06:44

Дожди обещают синоптики в Приморском крае на будущей неделе

Дожди и снег заказывали? Осадки испортят воскресенье в Приморском крае. И среду тоже

26 октября 2024, 06:42
Фото: vostokmedia.com

Дожди обещают синоптики в Приморском крае на будущей неделе

Сюжет
Погода
Солнечная сухая погода надолго в Приморском крае не задержится, октябрь — традиционно дождливый месяц в нашем регионе. Осадки синоптики предсказывают уже на завтра.

Дожди со снегом начнутся на северах Приморского края завтра рано утром и постепенно распространяться на весь край. День будет холодным — воздух прогреется максимум до +7 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет.

В краевом центре утром небольшой дождь, днем с неба капать будет периодически. Облачно, сильный ветер и нежарко.

Затем небесная канцелярия обещает пару спокойных дней: в понедельник и во вторник, 28 и 29 октября, над краем антициклон. Без осадков, днем от +5 °C на севере до +14 °C на юге.

В среду с прохождением атмосферного фронта местами пройдут небольшие и умеренные дожди, но в целом будет тепло — до +15 °C.

Во Владивостоке в понедельник и во вторник без осадков. Ночи холодные, +1…+3 °C, днём +9…+12 °C. В среду временами дождь, немного похолодает.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, ждать ли снега от тайфуна № 21.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Осадки
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